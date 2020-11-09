Academia Internacional de Cinema oferece cursos de graça para o ES

Moradores do Espírito Santo já podem se inscrever em, ao todo, sete cursos que são ofertados de graça pela Academia Internacional de Cinema. As aulas serão pela internet e a instituição abrirá 90 vagas para bolsas de estudo integrais. Além dos que vivem no Estado, candidatos de Minas Gerais e da região Sul do Brasil também poderão concorrer aos postos.
Até o dia 30 de novembro, estão abertas inscrições para os cursos de Produção Audiovisual Online, Direção Cinematográfica Online, Produção Executiva Online e Edição Online; até o dia 7 de fevereiro de 2021, podem se inscrever interessados no curso de Trilha Sonora para Cinema e TV Online; e os que querem os cursos de Roteiro On-line e Assistência de Direção On-line têm até o dia 28 de março de 2021 para realizarem cadastro por formulário virtual.
Além de terem que morar em uma das localidades indicadas, os interessados também têm que cumprir outros requisitos. Os interessados só podem ter renda máxima declarada de até cinco salários mínimos, ter acesso a internet e computador para as aulas, ter no mínimo 17 anos e ter concluído ou estar cursando o ensino médio e também há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.
Além da inscrição, que é feita pelo formulário virtual (clique aqui), os candidatos também têm que enviar um e-mail para [email protected] com a cópia da documentação exibida, que consta no regulamento dos cursos. As aulas, que serão todas na modalidade digital, começam em janeiro, março e abril, dependendo da área de interesse.
SERVIÇO
- ETAPA SUL, MG, ES - CINEMA 360 - ACADEMIA INTERNACIONAL DE CINEMA
- Cursos: Produção Audiovisual, Direção Cinematográfica, Produção Executiva, Edição, Trilha Sonora para Cinema e TV, Roteiro e Assistência de Direção
- Inscrição: candidatos podem se inscrever desde o último dia 1º para todos os cursos por meio de formulário online. Data limite varia de acordo com a área de interesse, mas envios começam a fechar no dia 30 de novembro de 2020.
- Informações: pelo e-mail [email protected] ou site oficial da instituição.