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90 bolsas de estudos

Academia Internacional de Cinema oferece cursos de graça para o ES

Instituição vai abrir 90 bolsas de estudo para sete cursos diferentes e inscrições para o Projeto Cinema 360 já podem ser feitas por formulário na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 13:33

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 13:33

computador
Cursos serão oferecidos na modalidade virtual com as aulas ao vivo 100% de forma online Crédito: Vojtech Okenka/Pexels
Moradores do Espírito Santo já podem se inscrever em, ao todo, sete cursos que são ofertados de graça pela Academia Internacional de Cinema. As aulas serão pela internet e a instituição abrirá 90 vagas para bolsas de estudo integrais. Além dos que vivem no Estado, candidatos de Minas Gerais e da região Sul do Brasil também poderão concorrer aos postos.
Até o dia 30 de novembro, estão abertas inscrições para os cursos de Produção Audiovisual Online, Direção Cinematográfica Online, Produção Executiva Online e Edição Online; até o dia 7 de fevereiro de 2021, podem se inscrever interessados no curso de Trilha Sonora para Cinema e TV Online; e os que querem os cursos de Roteiro On-line e Assistência de Direção On-line têm até o dia 28 de março de 2021 para realizarem cadastro por formulário virtual.
Além de terem que morar em uma das localidades indicadas, os interessados também têm que cumprir outros requisitos. Os interessados só podem ter renda máxima declarada de até cinco salários mínimos, ter acesso a internet e computador para as aulas, ter no mínimo 17 anos e ter concluído ou estar cursando o ensino médio e também há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.

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Além da inscrição, que é feita pelo formulário virtual (clique aqui), os candidatos também têm que enviar um e-mail para [email protected] com a cópia da documentação exibida, que consta no regulamento dos cursos. As aulas, que serão todas na modalidade digital, começam em janeiro, março e abril, dependendo da área de interesse.

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