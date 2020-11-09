Academia Internacional de Cinema oferece cursos de graça para o ES

Até o dia 30 de novembro, estão abertas inscrições para os cursos de Produção Audiovisual Online, Direção Cinematográfica Online, Produção Executiva Online e Edição Online; até o dia 7 de fevereiro de 2021, podem se inscrever interessados no curso de Trilha Sonora para Cinema e TV Online; e os que querem os cursos de Roteiro On-line e Assistência de Direção On-line têm até o dia 28 de março de 2021 para realizarem cadastro por formulário virtual.

Além de terem que morar em uma das localidades indicadas, os interessados também têm que cumprir outros requisitos. Os interessados só podem ter renda máxima declarada de até cinco salários mínimos, ter acesso a internet e computador para as aulas, ter no mínimo 17 anos e ter concluído ou estar cursando o ensino médio e também há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.