Flip 2020 divulga lista final de convidados e tem maioria de autores negros

A 18ª edição da Flip será realizada de 29 de julho a 02 de agosto de 2020, em Paraty Crédito: Sara de Santis / Flip

A Festa Literária Internacional de Paraty divulgou nesta sexta a lista completa dos 19 autores que participarão da edição virtual deste ano, que acontece de 3 a 6 de dezembro.

Entre os novos confirmados, estão a historiadora Lilia Schwarcz, que acaba de lançar "A Bailarina da Morte" e "Dicionário da República", este em parceria com Heloísa Starling; a romancista Ana Paula Maia, de "Enterre Seus Mortos", e a poeta e tradutora Stephanie Borges, que publicou ano passado seu primeiro livro, "Talvez Precisemos de um Nome para Isto".

A lista final mostra que a festa terá maioria de autores negros entre seus convidados deste ano, coroando uma tendência que começou na edição de 2017, quando a pressão dos leitores fez com que a curadoria aumentasse a diversidade racial das mesas.

Vale ponderar, porém, que a edição deste ano será enxuta e virtual, com menos autores do que o normal.

O evento já tinha confirmado nomes como o da britânica Bernardine Evaristo, primeira vencedora negra do prêmio Booker, que fará a palestra de abertura, a colombiana Pilar Quintana, que lança seu "A Cachorra" no Brasil este mês, e os americanos Eileen Myles, Jonathan Safran Foer e Regina Porter.

A Flip confirmou também hoje autores que já tinham sido divulgados antes que a edição presencial da festa, em julho, fosse suspensa. O nigeriano Chigozie Obioma e o americano Danez Smith vão participar da edição virtual do evento.

Entre os brasileiros, também se destacam os escritores Itamar Vieira Junior, finalista do Jabuti por "Torto Arado", e Jeferson Tenório, que lançou o elogiado "O Avesso da Pele".

Todas as mesas vão ter transmissão gratuita e ilimitada pela internet. A próxima Flip será a primeira a não ter curador nem escritor homenageado, depois do pedido de demissão de Fernanda Diamant, que tinha planos de pôr no centro da festa a poeta americana Elizabeth Bishop.

Veja abaixo a lista completa de autores e seus países de origem: