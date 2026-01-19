Temporal forma "cachoeira" dentro do Terminal Campo Grande em Cariacica
As chuvas que atingiram a Grande Vitória na tarde desta segunda-feira (19), deixaram marcas por toda parte. No Terminal de Campo Grande, em Cariacica – um dos municípios mais atingidos pelo temporal –, água escorreu entre o telhado e os vãos da estrutura, criando diversas poças no chão, conforme vídeo registrado por um passageiro. A Defesa Civil estadual emitiu um alerta para tempo severo até a próxima quarta-feira (21).
Usuários do local tiveram dificuldades, para se manterem secos, além da circulação prejudicada devido às "quedas d'água". “Eu estava esperando o Transcol, por volta das 14h30, e aquele aguaceiro. Tinha água vindo de todos os vãos”, relatou João Batista.
Em nota, a Ceturb-ES informou que houve sobrecarga da calha do sistema de drenagem pluvial do terminal, que não suportou o grande volume de chuva. Acrescentou ainda que o sistema tem um reforço paliativo para evitar que transbordamentos aconteçam, porém, nem mesmo a solução complementar foi suficiente devido ao grande acúmulo de água em pouco tempo. A situação já foi normalizada e não há registro de danos estruturais graves.