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Cinema

Henry Cavill perdeu vaga no papel de James Bond por estar acima do peso

Britânico contou que não se preparou bem para teste em 2006
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 14:57

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 14:57

Henry Cavill em cena de 'O agente da U.N.C.L.E' Crédito: Daniel Smith/Divulgação
Henry Cavill, 36, hoje é conhecido por seu papel como Superman, mas ele poderia ter sido o James Bond. Em 2006, o ator britânico fez um teste para o filme "007: Cassino Royale", mas foi rejeitado.
Ele fez essa revelação em uma entrevista concedida à revista Men's Health, da qual ele foi capa de agosto. "Provavelmente eu poderia ter me preparado melhor", afirmou Cavill. 
O teste era a refilmagem de uma cena  do primeiro filme de James Bond em que o então intérprete do personagem Sean Connery sai do banheiro só utilizando uma toalha. E o problema não foi exatamente a atuação. 

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Martin Campbell, o diretor do teste, disse que ele estava "meio gordinho". "Eu não sabia como fazer dieta ou exercícios e sou grato por ele ter dito a verdade, porque me ajudou a ser melhor", afirma Cavill. 
Na época, o britânico tinha apenas 23 anos. Quem pegou a vaga foi Daniel Craig, que vai estrelar o seu último filme em 2020. 
Cavill foi chamado a viver Superman em 2013 e agora estrela a série "The Witcher", da Netflix. E, segundo a revista, essa não foi a única decepção do britânico. Ele também perdeu o lugar para James Franco em "Tristan + Isolde", e de "Crepúsculo" para Robert Pattinson.

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