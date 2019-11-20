Henry Cavill perdeu vaga no papel de James Bond por estar acima do peso

Henry Cavill em cena de 'O agente da U.N.C.L.E' Crédito: Daniel Smith/Divulgação

Henry Cavill, 36, hoje é conhecido por seu papel como Superman, mas ele poderia ter sido o James Bond. Em 2006, o ator britânico fez um teste para o filme "007: Cassino Royale", mas foi rejeitado.

Ele fez essa revelação em uma entrevista concedida à revista Men's Health, da qual ele foi capa de agosto. "Provavelmente eu poderia ter me preparado melhor", afirmou Cavill.

O teste era a refilmagem de uma cena do primeiro filme de James Bond em que o então intérprete do personagem Sean Connery sai do banheiro só utilizando uma toalha. E o problema não foi exatamente a atuação.

Martin Campbell, o diretor do teste, disse que ele estava "meio gordinho". "Eu não sabia como fazer dieta ou exercícios e sou grato por ele ter dito a verdade, porque me ajudou a ser melhor", afirma Cavill.

Na época, o britânico tinha apenas 23 anos. Quem pegou a vaga foi Daniel Craig, que vai estrelar o seu último filme em 2020.