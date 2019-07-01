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Henry Cavill surge nas primeiras imagens da série 'The Witcher', da Netflix

Adaptação dos livros de Andrzej Sapkowski chega ao catálogo da empresa no último trimestre de 2019

Publicado em 

01 jul 2019 às 19:14

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 19:14

01/07/2019 - Henry Cavill na série The Witcher Crédito: Divulgação/Netflix
Adaptação dos livros de Andrzej Sapkowski, série The Witcher ganhou as primeiras imagens, que mostram o ator Henry Cavill no papel de Geralt de Rivia. Segundo a Netflix, a primeira temporada terá oito episódios e o lançamento deve ser no último trimestre de 2019.
> Henry Cavill vai estrear na série 'The Witcher'
Na história, Geralt de Rivia é um ser mutante, que caça monstros e luta para encontrar seu lugar em um mundo onde as pessoas provam com frequência serem mais perversas que as bestas.
> Henry Cavill diz que não flerta por medo de ser acusado de assédio
Série teve boa parte das cenas na Polônia e traz enredo baseado livro, que também que foi contada em um game.

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