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TELEVISÃO

Henry Cavill vai estrear na série 'The Witcher'

A série será gravada no leste europeu e exibida no Netflix
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 19:21

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 19:21

O ator Henry Cavill Crédito: Instagram/Henry Cavill
A Netflix anunciou nesta terça-feira, 4, que Henry Cavill vai ser a estrela de The Witcher, série inspirada em contos do polonês Andrzej Sapkowski Dream.
"Nem sempre os boatos estão certos. Mas nesse caso, sim. Henry Cavill (ou Super-Homem) vai estrelar The Witcher!", anunciou a Netflix no Twitter. A novidade deixou os fãs animados, mas a série ainda deve demorar para estrear - apenas em 2020, de acordo com informações do site polonês NaEkranie.
A série será gravada no leste europeu, sendo a maior parte dos cenários na Polônia, e a produção ficará por conta de Sean Daniel e Jason Brown.
Os contos do polonês já foram inspiração para uma série televisiva, sem grande expressão internacional. Em 2007, foi lançado o jogo de videogame The Witcher pela CD Projekt RED, que ganhou diversas sequências - esse sim um sucesso mundial.
Confira as postagens do ator relacionadas a série:

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