Henry Cavill não será mais o Super-Homem no cinema, diz site

Henry Cavill pode não atuar mais como Superman devido a briga com a Warner Crédito: Divulgação

Henry Cavill não será mais o Super-Homem nos filmes da DC, de acordo com a Hollywood Reporter. O ator já interpretou o personagem em Homem de Aço (2003), Batman vs Superman (2016) e Liga da Justiça (2017).

O motivo para sua saída, de acordo com o site, é falta de acordo contratual entre a WME, que representa Cavill, e a Warner sobre a participação do ator em Shazam!, que deve estrear em abril de 2019. Por isso, ele não deve mais ser o Super-Homem, e o herói não deve ganhar um filme solo nos próximos anos.

Agora, o estúdio estaria focando em Supergirl, que será protagonizado por Brie Larsson e que deve ter a participação de um Superman mais jovem. "O Super-Homem é como um James Bond, depois de um certo tempo você precisa procurar novos atores", diz uma fonte do estúdio.