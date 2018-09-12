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TRETA NO CINEMA

Henry Cavill não será mais o Super-Homem no cinema, diz site

Estúdio e ator não se entenderam sobre participação em 'Shazam!' ele não deve mais atuar em nenhum filme como o Super-Herói da DC
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 18:00

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 18:00

Henry Cavill pode não atuar mais como Superman devido a briga com a Warner Crédito: Divulgação
Henry Cavill não será mais o Super-Homem nos filmes da DC, de acordo com a Hollywood Reporter. O ator já interpretou o personagem em Homem de Aço (2003), Batman vs Superman (2016) e Liga da Justiça (2017).
O motivo para sua saída, de acordo com o site, é falta de acordo contratual entre a WME, que representa Cavill, e a Warner sobre a participação do ator em Shazam!, que deve estrear em abril de 2019. Por isso, ele não deve mais ser o Super-Homem, e o herói não deve ganhar um filme solo nos próximos anos.
Agora, o estúdio estaria focando em Supergirl, que será protagonizado por Brie Larsson e que deve ter a participação de um Superman mais jovem. "O Super-Homem é como um James Bond, depois de um certo tempo você precisa procurar novos atores", diz uma fonte do estúdio.
Até o momento, a Warner e Cavill não se pronunciaram.

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