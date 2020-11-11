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LGBT

Festival Mix Brasil apresenta 101 filmes de 24 países em edição remota e presencial

François Ozon, Bruce LaBruce e Isabel Sandoval estão entre os destaques da programação, que começa nesta quarta-feira (11)

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 13:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 13:40
Cena do filme 'Meu Nome É Bagdá', que será exibido no Festival Mix Brasil
Cena do filme 'Meu Nome É Bagdá', que será exibido no Festival Mix Brasil Crédito: Festival Mix Brasil
Começa mais um festival em tempos de pandemia, e a novidade é que o Mix Brasil de 2020 será híbrido - embora predominantemente remoto, terá sessões presenciais no Cinesesc, espetáculos teatrais no Centro Cultural da Diversidade e exposições em vários centros culturais espalhados por São Paulo. A abertura, nesta quarta, 11, terá show de Linn da Quebrada e a apresentação do longa "As Mil e Uma", da argentina Clarissa Navas.
No total serão apresentados 101 filmes de 24 países, mais as demais manifestações artísticas que acompanham o festival. Se é para celebrar a diversidade, que não sejam apenas a sexual e a comportamental. Outras mídias também são destaques na programação, e toda essa diversidade poderá ser acompanhada de todo o Brasil - de graça - no endereço www.mixbrasil.org.br.
Curadora, com André Fischer, Josi Geller diz: "Sentiremos falta do calor humano, do reencontro antes das sessões, mas o lado bom é a democratização do conteúdo do festival, que este ano estará acessível para todos, em todo o País".
E Fischer: "A edição deste ano busca trazer uma mensagem de força e sorte como estímulo, para lembrar que tudo que está acontecendo vai passar e que sairemos mais fortes". E ele acrescenta: "Encontramos essa potência na imagem da figa, símbolo-gesto europeu apropriado pelas religiões brasileiras de matriz africana. A comunicação visual deste ano surge a partir de trabalho original de Felippe Moraes, que o reproduziu especialmente para o festival, nas mãos de diversas pessoas".

DIVERSIDADE

Mais de 100 títulos e alguns destacam-se desde logo como atrações muito especiais. Caru Alves de Souza, que há muito deixou de ser simplesmente a filha da cineasta Tata Amaral para se firmar como uma autora de personalidade, mostra no programa o filme que já levou ao Festival de Berlim, em fevereiro, "Meu Nome É Bagdá". Garotas no universo do skate, tendo de enfrentar e superar o machismo que até há pouco fazia do esporte uma espécie de Clube do Bolinha.
A artista Linn da Quebrada
A artista Linn da Quebrada vai se apresentar na abertura do festival Crédito: Reprodução/Instagram @linndaquebrada
Desde a sua estreia no longa com "Gotas d' Água em Pedras Escaldantes", o francês François Ozon tem abordado com frequência os temas ligados à comunidade LGBTQIA+. Amizade e morte permeiam seu cinema, como no recente "Frantz".
Ele conta agora, em "Verão de 85", a história da atração de dois garotos. De cara, uma frase do diálogo refere-se a um deles como "futuro cadáver". Até onde o amor e o sexo podem ser leves e livres? Quando começa a tentativa de apropriação e o afeto deixa de ser escolha para ser imposição? Há uma enquete criminal na trama, mas o xis da questão é o que faz um desses rapazes, o sobrevivente, dançar no túmulo do outro?
Nove títulos integram a competição brasileira, incluindo o já citado "Meu Nome É Bagdá". "Para Onde Voam as Cegonhas", de Eliane Caffé, Carla Caffé e Beto Amaral, e "Valentina", de Cássio Pereira dos Santos, premiado na recente 44ª Mostra. Na seleção internacional, com curadoria de João Federici, estão filmes como o de François Ozon e outros que já passaram com êxito por outros festivais - "I Carry You With Me", de Heidi Ewing, venceu o prêmio do público em Sundance; "Língua Franca", de Isabel Sandoval, venceu o Queer Lisboa; "Cured", de Bennett Singer e Patrick Sammon, eleito o melhor documentário pelo público no Frameline; "A Morte Virá e Levará Teus Olhos", do chileno José Luis Torres Leiva, que ganhou uma menção em Mar Del Plata, e o novo Bruce LaBruce.

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Baseado em Toronto, ele se tornou uma lenda do underground como ator, diretor, roteirista e fotógrafo. Seus filmes via de regra provocam escândalo, como "Gerontofilia", de 2013, sobre um garoto, jovem e belo, que se dedica a cuidar de idosos terminais, com os quais faz sexo. "Saint Narcisse" é sobre homem que sempre pensou ser órfão de mãe. Ao descobrir que ela está viva, parte numa viagem de autoconhecimento. Encontra-a numa cabana na floresta, mas quem é esse garoto com quem ela vive em aparente intimidade?
A grande contribuição do Mix Brasil, ao longo desses 28 anos, tem sido questionar a tal normalidade. Neste ano atípico, o tema tende a render mesas-redondas bem instigantes. Todo ano o Mix presta uma homenagem. Quem a recebe agora é Márcia Pantera, que foi atriz de Marcelo Caetano em "Corpo Elétrico".
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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