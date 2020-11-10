Coala Festival anuncia edição 2021 para o fim de semana do Lollapalooza

O Coala Festival anunciou nesta terça-feira (10) as datas do evento em 2021: 11 e 12 de setembro, no Memorial da América Latina, Zona Oeste de São Paulo. A oitava edição do festival brasileiro será realizada no mesmo fim de semana do Lollapalooza, que ocorre também no dia 10, no autódromo de Interlagos, na Zona Sul.
Os ingressos para o Coala já estão em pré-venda pelo site Total Acesso, a preços que variam de R$ 60 a R$ 130. O line up ainda não foi divulgado.
Em 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus, o Coala Festival realizou uma edição virtual. Foi a primeira vez que o festival, criado em 2014, não aconteceu no Memorial da América Latina.
Em oito horas de programação, passaram pelo palco nomes como Gilberto Gil com o trio Gilsons, formado pelo filho José Gil e pelos netos Francisco e João Gil, e os Novos Baianos, com uma homenagem a Moraes Moreira, ex-integrante do grupo que morreu em em 13 de abril.
Mariana Aydar e Mestrinho, MC Tha com a participação de Rico Dalasam e o funkeiro Nego Bala compuseram a lista de shows do evento neste ano.
ADIAMENTO
Assim como o Coala Festival, o Lollapalooza teve de ser adiado em 2020. Inicialmente foi remarcado para dezembro, mas depois foi reagendado para setembro de 2021.
A programação do Lolla também não foi confirmada. Os headliners anteriormente divulgados para 2020 eram Strokes, Guns 'n' Roses e Travis Scott. O festival ainda tinha escalado artistas como Lana Del Rey, Gwen Stefani, Pabllo Vittar, Emicida, Djonga, Silva e Rashid.
Para as mudanças, a Time for Fun disse em nota no primeiro semestre que segue as orientações do Ministério da Saúde. "A saúde e a segurança de nossos fãs, artistas, funcionários, parceiros e comunidades são a nossa prioridade". Segundo o comunicado, todos os ingressos comprados para as datas originais serão válidos nas datas remarcadas.