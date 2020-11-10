Coala Festival anuncia edição 2021 para o fim de semana do Lollapalooza

O Coala Festival anunciou nesta terça-feira (10) as datas do evento em 2021: 11 e 12 de setembro, no Memorial da América Latina, Zona Oeste de São Paulo. A oitava edição do festival brasileiro será realizada no mesmo fim de semana do Lollapalooza, que ocorre também no dia 10, no autódromo de Interlagos, na Zona Sul.

Gilberto Gil foi uma das principais atrações da edição virtual do Coala Festival em 2020 Crédito: Gérard Giaume

Os ingressos para o Coala já estão em pré-venda pelo site Total Acesso, a preços que variam de R$ 60 a R$ 130. O line up ainda não foi divulgado.

Em 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus, o Coala Festival realizou uma edição virtual. Foi a primeira vez que o festival, criado em 2014, não aconteceu no Memorial da América Latina.

Em oito horas de programação, passaram pelo palco nomes como Gilberto Gil com o trio Gilsons, formado pelo filho José Gil e pelos netos Francisco e João Gil, e os Novos Baianos, com uma homenagem a Moraes Moreira, ex-integrante do grupo que morreu em em 13 de abril.

A cantora Mariana Aydar também se apresentou no evento este ano Crédito: Divulgação

Mariana Aydar e Mestrinho, MC Tha com a participação de Rico Dalasam e o funkeiro Nego Bala compuseram a lista de shows do evento neste ano.

ADIAMENTO

Assim como o Coala Festival, o Lollapalooza teve de ser adiado em 2020. Inicialmente foi remarcado para dezembro, mas depois foi reagendado para setembro de 2021.

A programação do Lolla também não foi confirmada. Os headliners anteriormente divulgados para 2020 eram Strokes, Guns 'n' Roses e Travis Scott. O festival ainda tinha escalado artistas como Lana Del Rey, Gwen Stefani, Pabllo Vittar, Emicida, Djonga, Silva e Rashid.