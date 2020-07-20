Em formato on-line, Festival de Cinema de Santa Teresa começa dia 23

O friozinho e o clima aconchegante de Santa Teresa no inverno é propício para uma sessão de cinema. Porém, o isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 fez com que a terceira edição do festival da cidade serrana, o Fecsta, que acontece de 23 a 25 de julho, mudasse o roteiro.
Saem as sessões lotadas por exibições em formato on-line, mais precisamente no canal do festival no YouTube. "É uma diferença bem considerável. As sessões presenciais têm um diálogo mais afetivo, um tête-à-tête mais gostoso com a plateia. Estamos fazendo tudo em casa, o que é uma coisa nova para nós. Exibições on-line mudam a questão da linguagem do cinema, é preciso uma readaptação", acredita Luiza Lubiana, cineasta e coordenadora-geral do Festival de Cinema de Santa Teresa.
Lubiana, que lançará seu novo filme, a animação "Centaura" (um projeto de viés antropológico que celebra a diversidade e o amor livre) no encerramento da mostra, adianta que a programação continua a mesma, não sofrendo interferências com a mudança de formato no sistema de exibição.
"A sala de Santa Teresa cabe 200 pessoas. Pela internet, a exibição será para o país todo. A chance de alcance é muito maior. Estamos trabalhando para que tudo seja o mais parecido com o ao vivo possível, reitera, informando que, mesmo com a pandemia, o Fecsta bateu recordes de inscrições. Ao todo, foram 507 filmes inscritos, de 14 estados.
FILMES
O evento contará com palestras, debates e oficinas (a de gravação e edição de vídeos em celular, com Fernando Pascoal, é imperdível). Além disso, serão exibidos 36 curtas, com temáticas que abordam a preservação do meio ambiente, o combate ao racismo e a homofobia, e a economia sustentável.
Neste ano, o festival ainda ganha uma novidade. Chamada de "Mostra Beija-Flor", a seção é voltada para adolescentes, debatendo questões sociais pertinentes à realidade da faixa etária, como o bullying.
De acordo com Luiza, os filmes do evento ficarão disponíveis no Youtube por um determinado período de tempo. Portanto, é importante se agendar. Aulas, palestras e oficinas, por sua vez, devem continuar no canal.
O Festival de Cinema de Santa Teresa também presta uma merecida homenagem à atriz capixaba Inácia Freitas. Dama da comédia, Inácia participou de montagens importantes no cenário local, como "Uma Casa Brasileira Com Certeza", de Wilson Sayão, "Uma Mãe Muito Louca", de Dário Fo e Franca Rame, "Hello, Boy", de Roberto Gil Camargo, e "Fica Comigo Esta Noite", de Flávio de Souza. Em todos os textos, destilou sua inegável capacidade de arrancar gargalhadas da plateia.
Apostando no caráter multidisciplinar, o 3º Fecsta traz no dia 25, a partir das 16h30, uma exposição on-line com Marruzza Valdetaro. "Carne Seca" propõe uma reflexão sobre o cotidiano das pessoas em situação de rua e suas placas com pedidos de ajuda.
PROGRAMAÇÃO
- 23/07 - QUINTA
- 9h30 - Live de Abertura
- 9h30 - Mostra Livre 01: A Escola vai ao Cinema
- Antes Que Vire Pó - Danilo Custódio/Paraná
- Os Que Esperam - PH Martins/Espírito Santo
- Alê - Abrahão Souza/Rio de Janeiro
- A Profundidade da Areia Hugo Reis/Espírito Santo
- Luis Humberto: O Olhar Possível - Mariana Costa e Rafael Lobo/Distrito Federal
- ZACIMBA GABA - Um Raio na Escuridão - Tati Rabelo e Rodrigo Linhales/Espírito Santo
- 13h - Palestra "SANTA TERESA - PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO", com Patricia Bragatto
- 14h - Roda de Conversa com Cineastas
- 16h - Oficina de gravação e edição de vídeos em celular, Fernando Pascoal
- 17h - Palestra: "A Politização no Cinema Contemporâneo nos Filmes Parasita, Coringa e Bacurau, Cintia Braga e Ceci Alves
- 18h - Mostra Índio: Esplendor e Resistência
- Mãtãnãg, A Encantada - Shawara Maxakali e Charles Bicalho Minas Gerais
- Jamakaru - Marcos Carvalho - Pernambuco
- Anas - Ilaine Melo - Santa Catarina
- O Verbo Se Fez Carne - Ziel Karapotó Pernambuco
- Tupinambá Subiu a Serra - Mário Cabral e Daniel Neves São Paulo
- Zana, O Filho da Mata Augustto Gomes - Amazonas
- 24/07 - SEXTA
- 9h30 - Mostra Livre 02: A Escola vai ao Cinema
- Fome Felipe Fré - São Paulo
- A Viagem de Ícaro - Kaco Olimpio e Larissa Fernandes - Goiás
- Hornzz - Lena Franzz - Rio de Janeiro
- Quilombo Mata Cavalo Jurandir Amaral - Espírito Santo/Mato Grosso
- O Malabarista - Iuri Moreno - Goiás
- Trincheira - Paulo Silver - Alagoas
- 14h - Roda de Conversa com Cineastas
- 16h - Mostra Beija-Flor
- Louva Matheus Fabry - Rio Grande do Sul
- Codinome Breno Manoel Batista - Rio Grande do Norte
- Alfazema - Vinícius Oliveira - São Paulo
- Trindade - Rodrigo R. Meireles - Minas Gerais
- Perifericu - Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira - São Paulo
- Aperto - Alexandre Estevanato - São José do Rio Preto SP
- 17h - Palestra "Dos Irmãos Lumière a Netflix - Cinema e Educação", com Ermeson Vieira
- 19h - Mostra Frenética 01:
- Modelo Morto, Modelo Vivo Iuri Bermudes e Leona Jhovs São Paulo
- Parabéns a Você - Andréia Kaláboa - Paraná
- Fraterno Hugo L. V. e Oliveira São Paulo
- Supremacia da Fumaça Marcelo Mendes Gomes Espírito Santo
- Aquele Casal William de Oliveira - Paraná
- Malandro de Ouro - Flávio C. Von Sperling Minas Gerais
- 21h - Show com a banda Brezinski Point
- 25/07 - SÁBADO
- 10h - Oficina "NAVE-gar Jucú - Uma Cartografia Afetiva", com Fabiola Melca
- 11h - Palestra - "Proteção Ambiental de Florestas e Nascentes", com Alessandro Chakal
- 14h - Roda de Conversa com Cineastas
- 15h30 - Oficina de Elétrica e Iluminação para Cinema, com Antônio dos Anjos
- 16h30 - Conversa com a Artista Plástica Maruzza Valdetaro e a Curadora Ananda Carvalho
- 17h - Homenagem a Inácia Freitas
- 19h30 - Bate-papo com Viviane Mosé e Letícia Sabatella
- 20h30 - Mostra Frenética 02
- O Balido Interno - Eder Deó - Pernambuco
- A Mulher que não sabia de si - Daniela Smith Distrito Federal
- Náusea - Thomas Webber São Paulo
- Revés de um Parto Ricardo Camargo São Paulo
- Santa - Marco Andrade Minas Gerais
- Um Conto de Réis - Danilo Kamenach - Goiás
- 22h30 - Lançamento da Animação: "Centaura", de Luiza Lubiana
- 3° FECSTA - FESTIVAL DE CINEMA DE SANTA TERESA (ES)
- Data: de 23 a 25 de julho, em horário definido de acordo com programação
- Ingressos: entrada e participação francas
- Como assistir: filmes, oficinas, palestras e debates, podem ser conferidos pelo YouTube