Em formato on-line, Festival de Cinema de Santa Teresa começa dia 23

Cena da animação "Centaura", de Luiza Lubiana Crédito: Divulgação

O friozinho e o clima aconchegante de Santa Teresa no inverno é propício para uma sessão de cinema. Porém, o isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19 fez com que a terceira edição do festival da cidade serrana, o Fecsta, que acontece de 23 a 25 de julho, mudasse o roteiro.

Luiza Lubiana, cineasta e coordenadora-geral do Festival de Cinema de Santa Teresa. Saem as sessões lotadas por exibições em formato on-line, mais precisamente no canal do festival no YouTube . "É uma diferença bem considerável. As sessões presenciais têm um diálogo mais afetivo, um tête-à-tête mais gostoso com a plateia. Estamos fazendo tudo em casa, o que é uma coisa nova para nós. Exibições on-line mudam a questão da linguagem do cinema, é preciso uma readaptação", acredita, cineasta e coordenadora-geral do Festival de Cinema de Santa Teresa.

Lubiana, que lançará seu novo filme, a animação "Centaura" (um projeto de viés antropológico que celebra a diversidade e o amor livre) no encerramento da mostra, adianta que a programação continua a mesma, não sofrendo interferências com a mudança de formato no sistema de exibição.

"A sala de Santa Teresa cabe 200 pessoas. Pela internet, a exibição será para o país todo. A chance de alcance é muito maior. Estamos trabalhando para que tudo seja o mais parecido com o ao vivo possível, reitera, informando que, mesmo com a pandemia, o Fecsta bateu recordes de inscrições. Ao todo, foram 507 filmes inscritos, de 14 estados.

FILMES

O evento contará com palestras, debates e oficinas (a de gravação e edição de vídeos em celular, com Fernando Pascoal, é imperdível). Além disso, serão exibidos 36 curtas, com temáticas que abordam a preservação do meio ambiente, o combate ao racismo e a homofobia, e a economia sustentável.

Neste ano, o festival ainda ganha uma novidade. Chamada de "Mostra Beija-Flor", a seção é voltada para adolescentes, debatendo questões sociais pertinentes à realidade da faixa etária, como o bullying.

De acordo com Luiza, os filmes do evento ficarão disponíveis no Youtube por um determinado período de tempo. Portanto, é importante se agendar. Aulas, palestras e oficinas, por sua vez, devem continuar no canal.

A atriz capixaba Inácia Freitas será homenageada no Festival de Cinema de Santa Teresa Crédito: Reprodução/Facebook

O Festival de Cinema de Santa Teresa também presta uma merecida homenagem à atriz capixaba Inácia Freitas. Dama da comédia, Inácia participou de montagens importantes no cenário local, como "Uma Casa Brasileira Com Certeza", de Wilson Sayão, "Uma Mãe Muito Louca", de Dário Fo e Franca Rame, "Hello, Boy", de Roberto Gil Camargo, e "Fica Comigo Esta Noite", de Flávio de Souza. Em todos os textos, destilou sua inegável capacidade de arrancar gargalhadas da plateia.

Apostando no caráter multidisciplinar, o 3º Fecsta traz no dia 25, a partir das 16h30, uma exposição on-line com Marruzza Valdetaro. "Carne Seca" propõe uma reflexão sobre o cotidiano das pessoas em situação de rua e suas placas com pedidos de ajuda.

PROGRAMAÇÃO

23/07 - QUINTA

9h30 - Live de Abertura





- Live de Abertura 9h30 - Mostra Livre 01: A Escola vai ao Cinema

- Mostra Livre 01: A Escola vai ao Cinema Antes Que Vire Pó - Danilo Custódio/Paraná

Os Que Esperam - PH Martins/Espírito Santo

Alê - Abrahão Souza/Rio de Janeiro

A Profundidade da Areia  Hugo Reis/Espírito Santo

Luis Humberto: O Olhar Possível - Mariana Costa e Rafael Lobo/Distrito Federal

ZACIMBA GABA - Um Raio na Escuridão - Tati Rabelo e Rodrigo Linhales/Espírito Santo





13h - Palestra "SANTA TERESA - PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO", com Patricia Bragatto





- Palestra "SANTA TERESA - PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO", com Patricia Bragatto 14h - Roda de Conversa com Cineastas





- Roda de Conversa com Cineastas 16h - Oficina de gravação e edição de vídeos em celular, Fernando Pascoal





- Oficina de gravação e edição de vídeos em celular, Fernando Pascoal 17h - Palestra: "A Politização no Cinema Contemporâneo nos Filmes Parasita, Coringa e Bacurau, Cintia Braga e Ceci Alves





- Palestra: "A Politização no Cinema Contemporâneo nos Filmes Parasita, Coringa e Bacurau, Cintia Braga e Ceci Alves 18h - Mostra Índio: Esplendor e Resistência

- Mostra Índio: Esplendor e Resistência Mãtãnãg, A Encantada - Shawara Maxakali e Charles Bicalho  Minas Gerais

Jamakaru - Marcos Carvalho - Pernambuco

Anas - Ilaine Melo - Santa Catarina

O Verbo Se Fez Carne - Ziel Karapotó  Pernambuco

Tupinambá Subiu a Serra - Mário Cabral e Daniel Neves  São Paulo

Zana, O Filho da Mata  Augustto Gomes - Amazonas





24/07 - SEXTA





9h30 - Mostra Livre 02: A Escola vai ao Cinema

Mostra Livre 02: A Escola vai ao Cinema Fome  Felipe Fré - São Paulo

A Viagem de Ícaro - Kaco Olimpio e Larissa Fernandes - Goiás

Hornzz - Lena Franzz - Rio de Janeiro

Quilombo Mata Cavalo  Jurandir Amaral - Espírito Santo/Mato Grosso

O Malabarista - Iuri Moreno - Goiás

Trincheira - Paulo Silver - Alagoas





14h - Roda de Conversa com Cineastas





- Roda de Conversa com Cineastas 16h - Mostra Beija-Flor

- Mostra Beija-Flor Louva  Matheus Fabry - Rio Grande do Sul

Codinome Breno  Manoel Batista - Rio Grande do Norte

Alfazema - Vinícius Oliveira - São Paulo

Trindade - Rodrigo R. Meireles - Minas Gerais

Perifericu - Nay Mendl, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda e Vita Pereira - São Paulo

Aperto - Alexandre Estevanato - São José do Rio Preto  SP





17h - Palestra "Dos Irmãos Lumière a Netflix - Cinema e Educação", com Ermeson Vieira





- Palestra "Dos Irmãos Lumière a Netflix - Cinema e Educação", com Ermeson Vieira 19h - Mostra Frenética 01:

- Mostra Frenética 01: Modelo Morto, Modelo Vivo  Iuri Bermudes e Leona Jhovs  São Paulo

Parabéns a Você - Andréia Kaláboa - Paraná

Fraterno  Hugo L. V. e Oliveira  São Paulo

Supremacia da Fumaça  Marcelo Mendes Gomes  Espírito Santo

Aquele Casal  William de Oliveira - Paraná

Malandro de Ouro - Flávio C. Von Sperling  Minas Gerais





21h - Show com a banda Brezinski Point





- Show com a banda Brezinski Point 25/07 - SÁBADO





10h - Oficina "NAVE-gar Jucú - Uma Cartografia Afetiva", com Fabiola Melca





- Oficina "NAVE-gar Jucú - Uma Cartografia Afetiva", com Fabiola Melca 11h - Palestra - "Proteção Ambiental de Florestas e Nascentes", com Alessandro Chakal





- Palestra - "Proteção Ambiental de Florestas e Nascentes", com Alessandro Chakal 14h - Roda de Conversa com Cineastas





- Roda de Conversa com Cineastas 15h30 - Oficina de Elétrica e Iluminação para Cinema, com Antônio dos Anjos





- Oficina de Elétrica e Iluminação para Cinema, com Antônio dos Anjos 16h30 - Conversa com a Artista Plástica Maruzza Valdetaro e a Curadora Ananda Carvalho





- Conversa com a Artista Plástica Maruzza Valdetaro e a Curadora Ananda Carvalho 17h - Homenagem a Inácia Freitas





- Homenagem a Inácia Freitas 19h30 - Bate-papo com Viviane Mosé e Letícia Sabatella





- Bate-papo com Viviane Mosé e Letícia Sabatella 20h30 - Mostra Frenética 02

- Mostra Frenética 02 O Balido Interno - Eder Deó - Pernambuco

A Mulher que não sabia de si - Daniela Smith  Distrito Federal

Náusea - Thomas Webber  São Paulo

Revés de um Parto  Ricardo Camargo  São Paulo

Santa - Marco Andrade  Minas Gerais

Um Conto de Réis - Danilo Kamenach - Goiás





22h30 - Lançamento da Animação: "Centaura", de Luiza Lubiana