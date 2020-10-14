BTS: documentário 'Break The Silence: The Movie' chega à rede Cinemark em outubro

O grupo de k-pop BTS Crédito: Instagram/@bts.bighitofficial

A rede Cinemark anunciou nesta quarta-feira, 14, que irá exibir o novo documentário do BTS em 29 de outubro. No Espírito Santo, a rede ainda não iniciou suas atividades na pandemia após a liberação do Governo do Estado.

Break the Silence: The Movie, da banda de k-pop, revela os bastidores e os melhores momentos da mais recente turnê mundial Love Yourself: Speak Yourself, que percorreu grandes cidades ao redor do mundo por 351 dias. A produção inclui cenas gravadas durante a passagem do grupo pelo Brasil em maio do ano passado.