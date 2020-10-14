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Cinema

BTS: documentário 'Break The Silence: The Movie' chega à rede Cinemark em outubro

Anúncio foi feito pela nesta quarta-feira, mas sem detalhes sobre protocolos de segurança contra covid-19 durante exibição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 19:57

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 19:57

O grupo de k-pop BTS
O grupo de k-pop BTS Crédito: Instagram/@bts.bighitofficial
A rede Cinemark anunciou nesta quarta-feira, 14, que irá exibir o novo documentário do BTS em 29 de outubro. No Espírito Santo, a rede ainda não iniciou suas atividades na pandemia após a liberação do Governo do Estado.
Break the Silence: The Movie, da banda de k-pop, revela os bastidores e os melhores momentos da mais recente turnê mundial Love Yourself: Speak Yourself, que percorreu grandes cidades ao redor do mundo por 351 dias. A produção inclui cenas gravadas durante a passagem do grupo pelo Brasil em maio do ano passado.
A pré-venda começa no site oficial do Cinemark nesta quinta-feira, 15; clique aqui para saber mais.

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Além de cantar e se emocionar, o público vai poder conferir um pouco da rotina da banda para além dos palcos.

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