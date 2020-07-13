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Cinema

Brad Pitt estará em novo filme de David Leitch, diretor de 'Deadpool 2'

Ator será protagonista em 'Bullet Train', inspirado em obra de Kotaro Isaka
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 14:26

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 14:26

O ator Brad Pitt
O ator Brad Pitt Crédito: W Magazine no Youtube
Brad Pitt, 56, promete estrelar um novo sucesso nas telinhas. Isso porque o astro de Hollywood será protagonista do novo filme de ação e suspense do diretor David Leitch, responsável por "Deadpool 2" e "Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw".
"Bullet Train" (ainda sem título oficial em português) é inspirado no livro "Maria Beetle", do escritor japonês Kotara Isaka. Na história, conhecida como um thriller de ação, Pitt viverá um assassino de aluguel chamado Ladybug.
Segundo o site norte-americano The Hollywood Reporter, o roteiro será assinado por Zak Olkewics e distribuído pela Sony Picutres Entertainment. Por enquanto não há previsão para o início das filmagens.

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O filme mostrará um grupo de mercenários com diferentes interesses a bordo de um trem-bala, em Tóquio, Japão. Mesmo sem data prevista, tudo indica que as gravações acontecerão ainda neste ano, já que o filme será gravado em um trem, podendo então ter uma equipe reduzida.
Pitt venceu a categoria de melhor ator coadjuvante no Oscar e no Globo de Ouro 2020 pelo seu papel em "Era Uma Vez em... Hollywood". Ele concorreu com grandes nomes da dramaturgia, entre eles Al Pacino, Joe Pesci, Tom Hanks, e Anthony Hopkins.
Vale lembrar que Brad Pitt fez uma breve aparição no filme "Deadpool 2", lançado em 2018.

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