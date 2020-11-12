Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Trégua da pandemia no ES vai continuar se cada um fizer sua parte
Opinião da Gazeta

Trégua da pandemia no ES vai continuar se cada um fizer sua parte

O que tem sido testemunhado é um retorno a uma normalidade que não existe. A consequência é o aumento de internações em UTI e da taxa de transmissão

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

12 nov 2020 às 05:00

Colunista

Casa de eventos faz festa com aglomeração em Vitória
Casa de eventos faz festa com aglomeração em Vitória Crédito: Internautas
Não custa repetir: a pandemia não acabou. Às vésperas das eleições municipais, que devem tirar um número expressivo de pessoas de casa no próximo domingo (15), o cenário no Espírito Santo inspira cautela. Desde a semana passada, três municípios tiveram a situação agravada e recuaram para o grupo de risco moderado para a transmissão do novo coronavírus.
O mapa de risco do Espírito Santo não chegou a ficar completamente verde. Restava Ecoporanga, e na semana passada amarelou um pouco mais com Colatina e Santa Teresa. E a tendência não pode ser tratada como pontual, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, já alertou na ocasião que municípios da Grande Vitória também podem sofrer a regressão e voltar ao parâmetro de risco moderado.
A exaustão causada pela pandemia, não somente com a quarentena já abandonada ou com a imposição de relações sociais mais contidas, é compreensível. Pessoas têm de trabalhar para garantir o sustento, para isso é preciso se deslocar de transporte público. Há atividades essenciais no dia a dia. E as pessoas também têm direito a alguma forma de lazer, é questão de saúde mental de primeira hora. 

Veja Também

Volta presencial: escolas do ES suspendem aulas após casos de Covid

Mas o que tem sido testemunhado é um retorno a uma normalidade que não existe. O uso de máscara ou ainda é ignorado ou foi superado por muitos. Reuniões e festas acontecem como se 2020 fosse uma distante memória ou nem sequer tivesse existido. Jovens se aglomeram em casas noturnas que ainda estão proibidas de funcionar ou em eventos em bares, com permissão, mas que não cumprem as regras de distanciamento.
Isso sem falar na própria campanha eleitoral, caótica do ponto de vista da crise sanitária. Só nas últimas semanas, após o vírus se disseminar entre candidatos e políticos, houve redução de eventos e aglomerações. Faltou rigor fiscalizatório, já que a proibição de comícios e passeatas já estava prevista no contexto da pandemia. Governo do Estado e TRE demoraram a se impor.
O que volta a assustar desde o início de novembro é o aumento das internações em UTI, quando o número de pacientes nessa situação passou de 300. Na última segunda-feira (09), o registro era de 332 pessoas internadas em estado grave da Covid-19, de acordo com o Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares do Governo do Estado.  O patamar é o maior atingido desde o dia 23 de setembro.

Veja Também

ES registra mais 16 mortes por Covid e passa de 165 mil casos

Foi no fim de julho que o governador Renato Casagrande anunciou o início do processo de reversão dos leitos antes destinados a pacientes com Covid-19 para outras doenças. A redução dos casos graves foi um alívio para o sistema de saúde e permitiu aumentar a disponibilidade para atendimento a pacientes com outras doenças.
E na gestão estadual da pandemia está certo que o processo de reabertura de vagas para os infectados pelo novo coronavírus pode ocorrer de acordo com o crescimento de casos que necessitem de mais cuidados médicos. Não há dúvidas de que o gerenciamento hospitalar será efetivado quando necessário, a experiência nos meses mais críticos mostrou essa capacidade. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 120 leitos já estão programados para serem reabertos. Ainda não há risco colapso justamente por conta dessa flexibilidade. Mas o alerta persiste.

Veja Também

Saúde abre mais 120 leitos para atender aumento de casos de Covid no ES

A questão é mais da ordem da responsabilidade individual, que não mudou desde o início da pandemia. Em meio ao aumento da ocupação hospitalar, que vale ressaltar que ainda não é crítica, e o crescimento da taxa de transmissão, cada cidadão deve se resguardar e cumprir os mandamentos básicos de 2020: distanciamento social, uso de máscara e higiene.
Não se pede aqui  reclusão, e a situação nem exige o retorno de medida tão drástica, mas talvez um pouco mais de senso crítico com as próprias atitudes.  É justamente para que uma nova quarentena não seja necessária que os cuidados devem continuar sendo redobrados. As tréguas da pandemia dependem do comportamento de cada um.

Tópicos Relacionados

espírito santo Governo do ES Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que se sabe sobre o cessar-fogo entre Líbano e Israel
Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados