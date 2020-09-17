Parlamentares precisam entender a importância da reforma administrativa

Votação na Câmara dos Deputados, em Brasília Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados

Mais do que isso, é importante que, contrários ou favoráveis à PEC, exponham o próprio background sobre o problema que se apresenta: o Estado brasileiro é um mamute que não cabe dentro de si. Sem otimizar a máquina pública com foco na redução de gastos e na eficiência, qualquer projeto de país já nasce fadado ao fracasso. A situação atual dos Correios, atualmente em greve, e do INSS, sem conseguir cumprir a perícia dos beneficiários, mostra o quanto uma reforma que busque excelência no atendimento ao público é necessária.

Entre justificativas de falta de tempo, explicações superficiais e até mesmo a omissão pura e simples, fragilizou-se a conexão esperada com o que está sendo proposto para a racionalização do serviço público. Os representantes do Espírito Santo parecem estar vendo a banda passar, quando deveriam adotar uma postura de protagonismo.

Há o consenso de que corre sangue reformista nas veias da atual legislatura no Congresso. Cobra-se da gestão Bolsonaro que essa tendência não pode ser desperdiçada , com a apresentação de projetos transformadores, alinhados a uma boa articulação política. A reforma da Previdência , no ano passado, foi uma vitória nesse sentido. Mas é preciso que o reformismo permaneça acordado entre os parlamentares, que precisam aproveitar os espaços de contato com a opinião pública para se colocarem como legítimos representantes das mudanças estruturais que a nação espera.

E também para pressionar o próprio corpo legislativo sobre a necessidade de se acelerar a reforma. Os prognósticos são pessimistas, com a previsão de que a reforma administrativa só seja votada em 2021. Quando isso ocorrer, os parlamentares deverão estar preparados para alterarem a proposta, com reformulações que ampliem o seu escopo e a tornem mais abrangente. A participação legislativa é essencial para o aprimoramento de qualquer projeto do Executivo, é um trabalho em conjunto, é a política em sua essência.

Além disso, as próprias Casas legislativas devem passar por reformas administrativas internas. O Senado começou a estudar uma reformulação para reduzir gastos com o funcionalismo a partir de 2021. Já a Câmara dos Deputados apresentou no início do mês uma proposta que prevê uma economia de cerca de R$ 400 milhões por ano , que prevê a extinção de mil cargos efetivos e de 500 cargos em comissão. Os parlamentares não podem se omitir de decisões tão relevantes, o envolvimento de cada um é mandatório.

Espera-se dos parlamentares capixabas, salvo raras exceções que se manifestaram abertamente, posicionamentos menos evasivos e mais interesse sobre a reforma administrativa. Não é momento para ceder ao populismo pela omissão; sabe-se que o tema está sob constante vigilância de grupos de pressão, que temem pelo fim dos próprios privilégios.