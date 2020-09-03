Veja o passo a passo para a aprovação da reforma administrativa

Congresso Nacional, em Brasília Crédito: Arquivo/Agência Brasil

Entenda cada uma delas abaixo. O governo federal encaminhou nesta quinta-feira (3) ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Reforma Administrativa . O ato da apresentação da proposta é apenas a primeira etapa de um longo processo a ser percorrido e que pode durar anos. Esse encaminhamento deve ser dividido em três fases.

PASSO A PASSO DA REFORMA ADMINISTRATIVA

Fase 1: PEC com diretrizes gerais

Na primeira fase, é realizada uma apresentação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC). O texto prevê regras gerais para funcionários que forem aprovados em concursos, caso o projeto seja aprovado. Quando chegar de maneira formal ao Congresso, a PEC passará pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, que atualmente não está funcionando por conta da pandemia do coronavírus . O colegiado, portanto, terá que retomar os seus trabalhos.

Após a ação da CCJ, o texto será estudado por uma comissão especial e, após esse momento, passará pelo Plenário da Câmara, onde necessita de 308 votos, do total de 513 deputados, para ser aprovada. Em sua tramitação pelo Senado, o processo é similar, entretanto, não possui a necessidade da atuação de uma comissão especial.

Fase 2: Projetos de Lei

Caso a PEC seja aprovada, uma série de projetos de lei deverão ser enviados pelo governo. Esses projetos são necessários para a regulamentação das novas diretrizes previstas na proposta. Alguns a serem listados:

Gestão de desempenho

Consolidação de cargos, funções e gratificações

Diretrizes de carreiras

Modernização das formas de trabalho

Arranjos institucionais

Ajustes no estatuto do servidor



Fase 3: Nova regulamentação do serviço público

Ainda é previsto pelo governo, após a execução da primeira e segunda fase, o envio de um projeto de lei complementar para substituir a legislação vigente, aprovada no ano de 1990. O texto deve abordar alguns pontos como o novo marco regulatório das carreiras, salários e direitos e deveres do novo funcionalismo.

PRAZOS

Segundo a legislação vigente no país, não há prazo para o envio das novas propostas. O ritmo das ações terá como principal norteador o tempo que o Congresso levará para aprovar a PEC.