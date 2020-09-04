Chance de aprovar reforma administrativa não pode ser desperdiçada

A reforma administrativa, mesmo sem a robustez esperada, deve ainda encontrar muita resistência pelo caminho. Nas diferentes tramitações paralelas previstas, espera-se que seja aprimorada com celeridade, associada às propostas do Legislativo. O Congresso tem uma enorme responsabilidade com o futuro fiscal do país e deve agir com protagonismo.

Não há como negar que já se trata de um passo importante para começar a corrigir as inúmeras distorções da administração pública brasileira, tão estagnada e refratária a mudanças. É uma oportunidade que não pode ser desperdiçada pelo governo e pelos parlamentares. A modernização estatal brasileira é prioridade por reestruturar uma máquina cara, engessada e ineficiente, que mantém o Brasil no atraso.