O que pretende o presidente Jair Bolsonaro?

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta Crédito: Isac Nóbrega/PR

Em qual país do mundo um ministro da Saúde que tem se destacado por profissionalismo, dedicação, zelo técnico e capacidade gerencial durante uma pandemia sem precedentes precisa se equilibrar tanto no cargo, sob risco constante de demissão? Só mesmo no governo Bolsonaro um auxiliar da linha de frente é penalizado por fazer bem o seu trabalho e ganhar popularidade por isso. Mais do que por ter adotado diretrizes antagônicas às convicções do presidente no enfrentamento ao novo coronavírus , Luiz Henrique Mandetta está sendo perseguido pela própria sensatez, que atraiu para ele todos os holofotes.

A inveja é corrosiva, e Jair Bolsonaro não disfarça o sentimento quando se transforma em uma metralhadora giratória de indiretas, que qualquer um sabe a quem está direcionada. No domingo (05), fez uma de suas declarações mais incisivas ao afirmar que alguns integrantes de seu governo "viraram estrelas" . Como um personagem de novela, disse que a hora deles vai chegar e que não tem medo de "usar a caneta". Um chefe de Estado que manda recado a seus subordinados não passa mensagem alguma além da própria fragilidade.

A insistência em defender a flexibilização do isolamento , enquanto seu ministro mantém as recomendações médicas e científicas internacionais, coloca o próprio presidente em uma quarentena gerencial. Tanto que tem sido cada vez mais sólido nos bastidores o bloco antagônico, reunindo além do chefe da Saúde, os superministros Paulo Guedes e Sergio Moro, com apoio da ala militar. Só não se pode dizer que Bolsonaro se tornou tão decorativo quanto a Rainha da Inglaterra porque a própria Elizabeth II se comprometeu com o distanciamento social em seu pronunciamento no domingo . Uma aparição rara, mas necessária, na qual pediu determinação e autodisciplina aos seus súditos britânicos.

O ministro da Saúde pode, sim, estar se cacifando para 2022, mas essa não é uma questão para o momento. A preocupação de Bolsonaro com um possível adversário não pode se sobrepor às emergências que são concretas agora. A ala ideológica e familiar do Planalto prefere a autossabotagem à contrariedade. O que pretende o governo com um conflito tão escancarado, em plena crise?

A distensão é uma palavra que não existe para toda a família Bolsonaro, que se alimenta do confronto. Carlos Bolsonaro, seu filho mais incendiário, nesta segunda-feira mesmo fez um ataque à forma física do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vem a ser do partido de Mandetta, o DEM.