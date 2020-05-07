Em plena pandemia, Brasil padece sob pressão do lobby do serviço público

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil | Arquivo

Com a pandemia, o planeta inteiro está sob pressão, em meio a decisões drásticas compartilhadas por diferentes governos que afetam o comportamento das pessoas como não se testemunhou por gerações. Fundamentadas em ações para preconizar o distanciamento social, as medidas como o fechamento do comércio desagradam a certos setores econômicos e prejudicam os mais desassistidos, mas se tornaram providências indeclináveis para, emergencialmente, salvar vidas.

No Brasil, a grita se repete, mas o que impressiona mesmo por aqui é a capacidade de proteção dos interesses do serviço público por grupos de pressão política. É simplesmente impossível superar essa barreira, mesmo durante uma crise de saúde pública tão avassaladora. Não há lobby com maior poder de imunidade neste país.

Esta quarta-feira (06) revelou mais um desses episódios notáveis em que a política brasileira se viu refém dessa influência, quando aprovou-se no Senado o socorro de R$ 120 bilhões a Estados e municípios . A ajuda exige uma contrapartida: o congelamento de salários de servidores por 18 meses. Durante um intervalo curto, os professores estiveram entre as categorias passíveis de não terem reajuste durante um ano e meio, mas durou pouco: a pressão foi tanta que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou-os do texto na segunda versão. Eles passaram, então, a incluir a lista dos imunizados, que poderão ter aumento no período.

Policiais federais, rodoviários federais, ferroviários federais, civis, militares e corpos de bombeiros militares; servidores das Forças Armadas; técnicos peritos criminais; guardas municipais; agentes socioeducativos; profissionais de limpeza urbana; assistentes sociais; profissionais de saúde; profissionais de serviços funerais; e professores.

O próprio Alcolumbre contemporizou, no início da sessão: "O que nós estamos pedindo é uma colaboração, uma contribuição, uma participação. Eu escuto as pessoas falarem de injustiça com servidor. A proposta era reduzir 25% do salário dos servidores públicos do Brasil". Infelizmente, repetiu-se o que a Câmara já havia decidido, estabelecendo a blindagem das categorias.