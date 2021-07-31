Da Naufrágio à Alma Viva: Judiciário não pode continuar sendo desmoralizado

Sessão de quinta-feira (29) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Reprodução/YouTube

A Alma Viva é uma nova mancha na magistratura menos de 13 anos após a Operação Naufrágio, que levou à prisão magistrados, advogados e uma servidora, também em um esquema de negociações judiciais que envolvia o então presidente do TJES, o desembargador Frederico Guilherme Pimentel, e sete familiares, além de outros desembargadores.

As sombras da Naufrágio não serviram de freio para a má atuação dos juízes, segundo denúncia do Ministério Público. O episódio foi lembrado pelos desembargadores, como Pedro Valls Feu Rosa. "Todos os aqui acusados já estavam na instituição em 2008, durante a Operação Naufrágio, e sentiram na pele a vergonha sofrida lá atrás, viram a polícia vasculhando as dependências do Poder Judiciário, mas, aparentemente, nem isso os intimidou. Pouco mais de uma década depois, cá estamos a tratar de delitos análogos. Registro novamente o que expressei há poucos dias: até na boca de um pistoleiro nossa instituição está", lamentou o magistrado durante seu voto.

A desembargadora Eliana Munhoz chegou a comparar os dois casos, colocando o envolvimento dos juízes no esquema de venda de sentenças um patamar acima da operação deflagrada em 2008. " Este é o mais triste episódio do Poder Judiciário no Espírito Santo . Muito mais triste que a famigerada Naufrágio, que nos envergonhou perante o país. Este é o episódio mais triste e vergonhoso que o Poder Judiciário capixaba poderia enfrentar."

Os pontos de convergência com a Naufrágio acabam sendo inevitáveis. Em 2008, os indícios de envolvimento de membros do Judiciário nos crimes se deu por meio de interceptações telefônicas da Operação Titanic, que desvendou um esquema de sonegação fiscal que culminou na prisão do empresário Adriano Scopel.

Polícia Federal , na ocasião, flagrou ligações telefônicas na qual o empresário e seu pai tentavam a reversão de decisões judiciais desfavoráveis mediante o oferecimento de vantagem indevida aos desembargadores Frederico Pimentel e Elpídio Duque.

Com as investigações, descobriu-se que o magistrado "amigo" de Hilário seria Alexandre Farina, diretor do Fórum da Serra. Já o juiz Carlos Alexandre Gutmann é investigado por suposta vantagem indevida em sentença sobre a posse de um terreno que teria sido intermediada por Hilário e Farina, segundo o Ministério Público.

O pedido de prisão foi feito pela procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade, que também havia solicitado a medida cautelar que proibiu Gutmann e Farina de se aproximarem do Fórum da Serra, para impedir que tentassem interferir nas investigações. A medida acabou não se mostrando suficiente para conter os magistrados e os outros denunciados.

Durante a sessão do TJES, a procuradora-geral citou as movimentações dos juízes e também do empresário Eudes Cecato e do advogado Davi Ferreira, também investigados: "Encontro na cidade de São Paulo entre os investigados Eudes Cecato e o magistrado Alexandre Farina, que já lá se encontrava a pretexto de tratamento médico; intensa comunicação telefônica entre Davi Ferreira e o magistrado Gutmann; histórico de buscas na internet efetuados por Davi Ferreira no qual procurou informação sobre transferência de dados entre aparelhos da marca Iphone, bem como apagar dados contidos no aparelho, comunicação telefônica por aplicativos de mensagem entre Eudes Cecato e Alexandre Farina por interpostas pessoas. Fatos esses que nos levam ao presente e necessário requerimento de prisão preventiva".

Os dois magistrados, bem como os demais envolvidos, têm direito à ampla defesa, uma garantia do Estado democrático de Direito ao qual eles devem servir, como exemplos de probidade. Lamentavelmente, as conversas telefônicas por aplicativos de mensagens e outros registros encontrados em aparelhos celulares apontam para uma postura inaceitável a qualquer servidor público, ainda mais um membro do Judiciário.