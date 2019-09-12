MPF desiste de desmembramento da Operação Naufrágio

desistiu de pedir o desmembramento da. Em petição, no último dia 6, o vice-procurador-geral da República, Luciano Mariz Maia, registra que, "melhor refletindo sobre a questão, entende que a separação do processo resultaria em maior chance de impunidade".

A Naufrágio, deflagrada pelaem dezembro de 2008, é o maior escândalo do Judiciário capixaba, levou à prisão magistrados, advogados e uma servidora. Entre as suspeitas, "negociação de decisões judiciais", conforme denúncia apresentada pelo MPF ainda em fevereiro de 2010.

O caso, que já passou por diversas instâncias, está noe sem desfecho. Vinte e seis pessoas foram denunciadas, mas até agora a denúncia nem ao menos foi analisada, quatro denunciados já morreram e crimes prescreveram. O processo, a Ação Penal 623, tramita sob sigilo, mas oteve acesso à manifestação do MPF.

O próprio. Isso faria com que parte dos denunciados, na verdade apenas um, o desembargador Robson Albanez, tivesse o caso analisado pelo STJ e os demais peloe pela primeira instância do Judiciário estadual, em tese.

A defesa de Albanez sustentava que ele deveria ser julgado pelos colegas de Pleno do TJES, uma vez que a denúncia refere-se a fatos relacionados ao período em que ele era juiz. Em um momento anterior, o, incluindo o que se refere ao desembargador, para a Justiça capixaba. O desmembramento seria apenas uma segunda opção.

Por fim, Luciano Mariz Maia escreveu, na petição do dia 6, o seguinte: "Com efeito, já se encontra pautada a sessão de deliberação para o recebimento da acusatória. o que poderá resultar na interrupção do lapso prescricional e, por consequência, uma maior chance de eficácia ao presente processo penal, ressaltando que a denúncia foi oferecida em 4 de fevereiro de 2010, de modo que é iminente o risco de prescrição, que, aliás, já ocorreu com várias condutas em tese delituosas".