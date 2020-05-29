Bolsonaro distorce a liberdade de expressão para defender fake news

Procurador-geral da República, Augusto Aras, e presidente da República, Jair Bolsonaro, em solenidade na PGR Crédito: Marcos Corrêa/PR

Chega! A expressão máxima do cansaço, que sai da boca quando se está farto de uma situação, quando algo se torna insuportável, foi a forma encontrada pelo presidente Jair Bolsonaro de declarar seu incômodo com a operação realizada nesta quarta-feira (27), por determinação do Supremo, tendo como alvo uma amostra de seus apoiadores, no âmbito do inquérito das fake news. Mas a exaustão aqui expressa se dá por vias tortuosas e equivocadas. Bolsonaro se coloca oportunamente como o achacado, em um nível pessoal, quando de fato, como presidente da República, deveria estar preparado para contrariedades que fazem parte do jogo democrático. Sua noção autoritária das atribuições de seu cargo certamente dificultam essa necessária compreensão.

Mas, diferentemente do que prega o chefe do Executivo, criminoso não tem etiqueta na testa, investigações existem justamente para determinar se suspeitas se confirmam. Nenhum dos "amigos" bolsonaristas que tiveram de abrir as portas para a Polícia Federal foi condenado previamente; todos têm a seu lado a garantia constitucional da ampla defesa.

No amplo espectro das conveniências de discurso, o governo vende a ideia enganosa de que a liberdade de expressão está sendo atacada. Mais uma estratégia de confundir para dominar. O ministro Alexandre de Moraes está seguindo os indícios de crimes, como o financiamento e a contratação de empresas de disparos de notícias falsas, o que pode estar criando um ambiente de desinformação favorável ao bolsonarismo. E também as ameaças criminosas a instituições.

A liberdade de expressão é valor caro à democracia, é uma garantia incontestável. Mas mentiras não são uma questão de opinião. São falácias que maculam o ambiente democrático.

É estarrecedora, portanto, a reação autoritária de Eduardo Bolsonaro à operação . Ao dizer que "não é uma questão de 'se', mas de 'quando' se dará a ruptura" institucional, o deputado federal se faz porta-voz de um golpismo que há muito deixou de ser latente no Planalto. Não é por falta de motivação que manifestantes, mesmo que cada vez mais minguados, ainda insistem em levar para as ruas esses anseios descabidos. As instituições brasileiras são mais robustas do que governos que passam, mas precisam estar atentas. As tendências autoritárias já não se envergonham.