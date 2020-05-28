Maioria do STF defende manutenção de inquérito de fake news

Ministro do STF Alexandre de Moraes é quem conduz o inquérito Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) defende a manutenção do chamado inquérito das fake news, conduzido por Alexandre de Moraes. Os ministros têm conversado por meio de videoconferência. Ao menos sete já mostraram apoiar a continuação da investigação.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu a suspensão do inquérito.

"Não teremos outro dia como ontem, chega", disse, na saída do Palácio da Alvorada, em declaração transmitida pela rede CNN Brasil. "Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor sob o argumento mentiroso de fake news."

Em outro trecho, Bolsonaro afirmou ter em mãos as "armas da democracia". E disse que "ordens absurdas não se cumprem" e que "temos que botar limites".