Mourão diz que golpe está fora de cogitação, mas reconhece 'estresse'

Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão minimizou declarações de um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nobrega/PR

Quem é que vai dar golpe? As Forças Armadas? Que que é isso, estamos no século 19? A turma não entendeu. O que existe hoje é um estresse permanente entre os poderes. Eu não falo pelas Forças Armadas, mas sou general da reserva, conheço as Forças Armadas: não vejo motivo algum para golpe", declarou Mourão.

Na quarta-feira, o deputado Eduardo Bolsonaro também criticou a atuação de ministros do STF na investigação sobre a suposta interferência do pai na Polícia Federal e no inquérito das fake news que autorizou mandados de busca e apreensão contra aliados da família. Falando bem abertamente, opinião de Eduardo Bolsonaro, não é mais uma opção de se, mas, sim, de quando isso (ruptura institucional) vai ocorrer, disse em uma transmissão.

Mourão minimizou as declarações do filho 03 do presidente Bolsonaro.Me poupe. Ele é deputado, ele fala o que quiser. Assim como um deputado do PT fala o que quiser e ninguém diz que é golpe. Ele não serviu Exército. Quem vai fechar Congresso? Fora de cogitação, não existe situação para isso, afirmou.

À jornalista, o vice-presidente reforçou que, em sua avaliação, o inquérito das fake news deveria ter sido enviado à Procuradoria-Geral da República, para que o Ministério Público decidisse se abriria ou não a investigação, e defendeu que o tema fosse debatido pelo plenário do STF.

GENERAL HELENO NEGA INTERVENÇÃO MILITAR

Mais cedo, Heleno negou intervenção militar

Também nesta quinta-feira, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, afirmou que ninguém no governo está pensando em uma intervenção militar e que uma ruptura democrática no país não resolve nada. Não houve esse pensamento (de intervenção) nem da parte do presidente, nem dos ministros, disse nesta quinta-feira após se reunir com Bolsonaro no Palácio da Alvorada.