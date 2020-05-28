Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Em live, Eduardo Bolsonaro defende reação enérgica a Moraes e Celso
Com alvos de ação do STF

Em live, Eduardo Bolsonaro defende reação enérgica a Moraes e Celso

O deputado, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirmou que pode ser o próximo alvo da corte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 08:23

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 08:23

Deputado federal Eduardo Bolsonaro
Deputado federal Eduardo Bolsonaro Crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, criticou as decisões recentes dos ministros do Supremo Tribunal de Federal (STF) Alexandre de Moraes e Celso de Mello.
Em live nesta quarta (27) ao lado de alvos da ação contra fake news, ele defendeu reagir energeticamente contra a corte.
"Temos de pontuar, diagnosticar o problema e depois começar a tomar algumas atitudes", afirmou o deputado.
Polícia Federal cumpriu 29 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (27) no chamado inquérito das fake news, que apura ofensas, ataques e ameaças contra ministros do Supremo.

Veja Também

Ao comentar fake news, Bolsonaro diz que 'ordem absurda não se cumpre'

Políticos, empresários e ativistas bolsonaristas estão entre os alvos da investigação.
O filho do presidente Jair Bolsonaro participou de live do Terça Livre, canal mantido pelo blogueiro Allan dos Santos, um dos alvos da operação desta quarta, ao lado da deputada Bia Kicis (PSL-DF), o escritor Olavo de Carvalho e o médico bolsonarista Ítalo Marsili. Kicis vai ser ouvida na investigação.
Policiais também buscaram provas nos endereços do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, do dono da Havan, Luciano Hang, e de assessores do deputado estadual paulista Douglas Garcia (PSL).
Eduardo concordou com a insinuação do blogueiro Allan dos Santos de que outros Poderes estariam conspirando contra o governo e criticou a postura de aliados que tentam buscar diálogo na atual crise política.

Veja Também

Alvo da PF, Luciano Hang nega fake news contra STF

"Até entendo quem tem uma postura moderada para não chegar num momento de ruptura, de cisão ainda maior, de conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos, mas falando abertamente, opinião de Eduardo Bolsonaro, não é mais uma opinião de se, mas de quando isso vai ocorrer. Essas reuniões aqui que o Allan está falando de altas autoridades, até mesmo de dentro de setores políticos, a gente discute esse tipo de coisa", afirmou.
O deputado afirmou que pode ser o próximo alvo da corte. Ele também criticou as decisões de Celso de Melo no inquérito que investiga a suposta interferência do presidente na PF.
"Se a gente mantiver essa postura colaborativa, amanhã eles vão entrar na nossa casa", afirmou.
Durante a discussão, o escritor Olavo de Carvalho e o médico Ítalo Marsili criticaram os militares e o STF.

Veja Também

Mendonça critica operação autorizada pelo STF contra bolsonaristas

"Esse Alexandre de Moraes não tem de ter direito de falar. Eu sou a favor da pena de morte para esses caras", afirmou Olavo.
O presidente ficou irritado com a operação autorizada pelo STF que atingiu deputados da base e apoiadores. Ele se reuniu com ministros para definir uma estratégia de reação ao STF.
No encontro, segundo auxiliares presentes, o presidente avaliou como absurda e desnecessária a investigação contra aliados do seu governo, considerou que se trata de uma retaliação e reforçou que o Poder Executivo não pode aceitar calado.
A primeira medida que ficou definida é que a Advocacia-Geral da União (AGU) ingressará com pedido de habeas corpus para que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, não preste depoimento ao STF.
Ele foi intimado no mesmo inquérito que apura o disparo de fake news por aliados do presidente.

Veja Também

Bolsonaro teme que Carlos seja alvo de uma nova ação do inquérito das fake news

Ativista de grupo armado de extrema direita ameaça ministro do STF

Entenda: inquérito no STF mira operadores de ataques e aliados de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados