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PM de São Paulo

Ao comentar fake news, Bolsonaro diz que 'ordem absurda não se cumpre'

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que PMs fizeram homenagem a soldado morto. Presidente diz que houve continência a manifestantes bolsonaristas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 17:06

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 17:06

O presidente Jair Bolsonaro deu "parabéns" à Polícia Militar de São Paulo nesta segunda-feira (25) após um apoiador comentar notícia de que policiais prestaram continência a manifestantes durante atos pró-governo no domingo (24) na capital paulista. Um vídeo que mostra os agentes na Avenida Paulista, em posição de respeito, foi compartilhado pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Nas imagens, pessoas que participavam dos atos aparecem saudando os policiais.
O presidente Jair Bolsonaro fala à imprensa no Palácio da Alvorada
O presidente Jair Bolsonaro fala à imprensa no Palácio da Alvorada Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
"Eu vi o vídeo. PM de São Paulo, parabéns para vocês. Ordem absurda não se cumpre. Não é só eu presidente não, nós autoridades sempre estamos ao lado do povo", disse Bolsonaro ao apoiador em frente ao Palácio da Alvorada. Na ocasião, o homem também agradece a polícia do Distrito Federal pelo "apoio" ao ato deste domingo na capital federal.

É FALSO, DIZ SECRETARIA

Segundo a própria Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou, no entanto, é falso que o episódio se tratou de qualquer deferência aos manifestantes.
"A Polícia Militar homenageou, na tarde deste domingo (24), o soldado Lucas Alexandre Leite, de 25 anos, que faleceu em serviço na noite de ontem, na zona leste da cidade de São Paulo", diz, em nota, a secretaria. "Durante a tarde, em todo o Estado, os policiais do serviço operacional, que não estavam no atendimento de emergência, pararam as viaturas, acionaram as sirenes e prestaram continência ao soldado durante um minuto."
Diante da versão de que a homenagem era aos manifestantes pró-Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Doria, também foi às redes sociais rebater a fake news. "É absolutamente falsa a notícia que policiais militares de SP prestaram continência hoje a manifestantes", postou o governador, reproduzindo a nota da secretaria.

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