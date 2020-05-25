Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Apoiadores de Bolsonaro hostilizam jornalistas nesta segunda (25)
Após crítica do presidente

Apoiadores de Bolsonaro hostilizam jornalistas nesta segunda (25)

Pouco antes das agressões verbais nesta segunda-feira (25), o presidente, ao passar perto dos repórteres, criticou a imprensa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 11:59

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 11:59

Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República
Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República Crédito: Divulgação
Apoiadores de Jair Bolsonaro hostilizaram jornalistas nesta segunda-feira (25) em frente ao Palácio da Alvorada.
Pouco antes dessas agressões verbais, o presidente, ao passar perto dos repórteres, criticou a imprensa. "No dia que vocês tiverem compromisso com a verdade, eu falo com vocês de novo", disse. Alguns simpatizantes dele apoiaram respondendo "Isso aí".
Os xingamentos aos jornalistas que esperam a saída de Bolsonaro na porta do Alvorada diariamente se tornaram comuns, mas, desta vez, a agressividade foi maior.
Uma mulher passou pela fila dos jornalistas repetindo: "Ó o lixo, ó o lixo, ó o lixo". "Escória! Lixos! Ratos! Ratazanas! Bolsonaro até 2050! Imprensa podre! Comunistas", berrou a mulher, enquanto outros gritavam repetidamente "mídia lixo".

Veja Também

Jornalistas sofreram mais de 80 ataques desde o início da pandemia

"Sem vergonha. Vocês não mostram a realidade!", disse outra mulher. "Eu não sei como vocês conseguem dormir à noite. Vocês não representam a população brasileira! Mídia comunista, comprada! Cambada de safados!", gritou um homem.
Nesta segunda-feira (25), como a lotação do bolsão destinado aos apoiadores ao lado da área de imprensa já havia atingido o limite de 35 pessoas, foi criada uma nova área no lado oposto, em frente ao espelho d'água diante do Alvorada.
Quando a Folha de S.Paulo chegou ao local, por volta das 7h30, havia 60 pessoas na fila, e muitos já estavam acomodados no bolsão reservado à militância.
Quando Bolsonaro apareceu, às 8h30, falou primeiro com os que estavam diante do espelho d´água. Sem máscara, tossiu com a mão na boca e, quando se dirigiu para o lado onde fica a imprensa, vestiu a máscara, de uso obrigatório no Distrito Federal.

Veja Também

Apoiadora de Bolsonaro diz que bandeirada em jornalista foi acidente

Depois que o presidente foi embora, os apoiadores seguiram para o local onde fica um púlpito com os microfones das emissoras de TV. Ao mesmo tempo, a claque que estava no bolsão ao lado da imprensa se aproximou da única grade que a separa de quem está trabalhando.
Com a escalada de hostilidades, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela segurança, havia instalado duas grades, com espaço de uma pessoa em pé entre elas, para separar os dois grupos.
O reforço da proteção, no entanto, foi removido e, nos últimos dias, há apenas uma grade e uma fita de contenção, ignorada pela claque.
No início do mês, apoiadores de Bolsonaro reviraram o lixo em frente da sala de imprensa do Alvorada para acusar os jornalistas de sujos. Diante do Palácio do Planalto, jornalistas já foram agredidos fisicamente durante uma manifestação a favor do presidente.

Veja Também

Apoiadores de Bolsonaro reviram lixo para atacar jornalistas

"Vergonha, mídia! Corrupta, comprada, tome vergonha. A Globo é um lixo", gritou uma mulher nesta segunda-feira (25), enquanto acompanhantes dela chamavam de lixo os jornalistas em geral.
"Vocês da mídia não representam o Brasil, não representam a nossa bandeira. A nossa bandeira tem a ordem e o progresso, cambada de comunistas", bradou um homem.
Sem máscara, um mulher com camisa verde e amarela, onde se lia "fechados com Bolsonaro" se aproximou dos jornalistas gritando.
Na saída, novas agressões verbais. Diante da sala de imprensa, um homem dizia aos jornalistas que que ele "teria vergonha de ser parente" dos profissionais.

Veja Também

Bolsonaro minimiza violência contra imprensa durante ato: 'Houve zero agressão'

No estacionamento, um grupo se aproximou dos repórteres para pedir desculpas e dizer que não concordava com o comportamento dos outros apoiadores.
O GSI foi informado da redução da segurança e dos ataques desta segunda-feira, mas não havia se manifestado até a publicação desta reportagem.
Diariamente, jornalistas dão plantão diante da residência oficial da Presidência da República por causa do hábito de Bolsonaro em conceder rápidas entrevistas no local.
Há mais de uma semana, no entanto, desde que a crise política se agravou, ele não tem respondido a perguntas e optou por conceder entrevistas apenas a youtubers alinhados a ele.
Na sexta-feira (22), após a divulgação, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do vídeo da reunião ministerial alvo de investigação, ele fez um pronunciamento de mais de 50 minutos.

Veja Também

Nas redes, avaliação é de que divulgação de vídeo favorece Bolsonaro

Barroso assume TSE em meio a ações que miram Bolsonaro

Oposição vê versão comprometida de Bolsonaro e quer CPI para investigação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: direitistas Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga saem na frente em disputa acirrada por lugar em 2º turno
Imagem de destaque
Brasileiro trabalha pouco? O que é produtividade e por que ela se tornou central no debate sobre escala 6x1
Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados