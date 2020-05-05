Bolsonaro minimiza violência contra imprensa durante ato: 'Houve zero agressão'

Manifestante pró-Bolsonaro agride enfermeiros em Brasília Crédito: Reprodução/Sindicato dos Enfermeiros do DF

presidente Jair Bolsonaro minimizou, nesta terça-feira, 5, agressões e insultos feitos por apoiadores durante manifestações. Ele não deixou claro se falou de um ato específico. "Se houve agressão, foi verbal, coisa que eles fazem o tempo todo conosco. Houve zero agressão", afirmou Bolsonaro a uma mulher que tentou interromper um protesto de enfermeiros em Brasília na semana passada.

O ato silencioso foi feito por um grupo de 60 profissionais da saúde na última sexta, 1º, na Praça dos Três Poderes , em Brasília, como uma homenagem aos colegas que morreram vítimas do novo coronavírus. Os enfermeiros também se posicionaram a favor do isolamento social e pediram melhores condições de trabalho.

A manifestação acabou em confusão após três apoiadores do presidente rodearem os manifestantes proferindo ofensas. Em certo momento, um homem chegou a segurar uma das enfermeiras com força e outras pessoas que tentaram contê-lo. O Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF) informou que identificou e vai processar os envolvidos. Um deles é o engenheiro Renan Sena, um dos organizadores dos atos de domingo contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Mandei levantar se houve corpo de delito (por parte dos enfermeiros), ele não pediu. Então, se houve agressão, foi verbal, coisa que eles fazem o tempo todo conosco. Houve zero agressão", disse Bolsonaro nesta terça-feira. Para o presidente, houve um "superdimensionamento" do episódio por causa da mídia. "O interesse deles é um só, que é tirar a gente daqui", afirmou o presidente.

No domingo, 2, profissionais do jornal O Estado de S. Paulo que registravam a manifestação em frente ao Palácio do Planalto também foram alvo de apoiadores do presidente. O repórter fotográfico Dida Sampaio e o motorista Marcos Pereira foram agredidos fisicamente enquanto registravam a presença de Bolsonaro na rampa do Palácio do Planalto e tiveram de deixar o local escoltados pela Polícia Militar.

A mulher, que agrediu verbalmente enfermeiros que protestavam em Brasília, esteve no Alvorada para cumprimentar o presidente e pedir desculpas aos profissionais da saúde. Na semana passada, ela cercou os enfermeiros sem respeitar o distanciamento social e sem utilizar máscara.