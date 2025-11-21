Home
>
Economia (BR)
>
Tarifaço: setor de pescados fica fora da lista de exceções dos EUA e fala em 'frustração'

Tarifaço: setor de pescados fica fora da lista de exceções dos EUA e fala em 'frustração'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a ampliação da lista de isenções da tarifa de 40% para incluir mais produtos agrícolas do Brasil

Sandra Manfrini e Isadora Duarte

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:17

A indústria de pescados ficou de fora da lista de produtos brasileiros que tiveram a tarifa adicional de 40% zerada pelos Estados Unidos e afirma "frustração com as negociações".

Recomendado para você

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a ampliação da lista de isenções da tarifa de 40% para incluir mais produtos agrícolas do Brasil

Tarifaço: setor de pescados fica fora da lista de exceções dos EUA e fala em 'frustração'

Presidente do Brasil diz que nunca entrou em pânico e que não toma decisões com 39 graus de febre; lista de produtos que ganharam redução tem mais de 200 itens, inclusive café e carne

Estou feliz, diz Lula sobre redução das tarifas impostas por Trump

O governo dos Estados Unidos, anunciou, nesta quinta-feira (21), a retirada da pesada tarifa de importação, que vigorava desde agosto, em cima de centenas de produtos brasileiros

Tarifaço: decisão de Trump é ótima para o ES, mas ainda temos problemas. Entenda

"Estamos obviamente felizes pelos setores que avançaram, mas frustrados por não vermos evolução e priorização do pescado pelo governo brasileiro", afirmou o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), Eduardo Lobo, por meio de nota.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 20, a ampliação da lista de isenções da tarifa de 40% para incluir mais produtos agrícolas do Brasil. A medida é retroativa, o que significa que estarão isentas todas as mercadorias retiradas de armazéns para consumo a partir de 12h01 (horário de Nova York) de 13 de novembro.

Há uma semana, Trump havia retirado a taxa recíproca de 10% sobre produtos agrícolas. Com isso, importantes produtos agrícolas brasileiros ficam isentos de taxas adicionais aos EUA.

LEIA MAIS 

As reações de bolsonaristas à retirada de tarifas dos EUA a produtos do Brasil

Tarifaço: decisão de Trump é ótima para o ES, mas ainda temos problemas. Entenda

Custo de vida impactou a agenda política de Trump: o que disse a imprensa internacional sobre a suspensão do tarifaço

Estou feliz, diz Lula sobre redução das tarifas impostas por Trump

Suspensão de tarifas por Trump 'é passo na direção certa', diz Celso Amorim

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

eua usa Tarifaço

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais