Home
>
Mundo
>
Custo de vida impactou a agenda política de Trump: o que disse a imprensa internacional sobre a suspensão do tarifaço

Custo de vida impactou a agenda política de Trump: o que disse a imprensa internacional sobre a suspensão do tarifaço

Jornais lembram que popularidade do presidente americano caiu, sendo fortemente impactada pela alta da inflação nos Estados Unidos.

Marina Rossi

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 00:04

Imagem BBC Brasil
null Crédito: Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu suspender nesta quinta-feira (20/11) o tarifaço de 40% sobre diversos produtos brasileiros.

Recomendado para você

Jornais lembram que popularidade do presidente americano caiu, sendo fortemente impactada pela alta da inflação nos Estados Unidos.

Custo de vida impactou a agenda política de Trump: o que disse a imprensa internacional sobre a suspensão do tarifaço

Estatísticas indicam que os casos de câncer de tireoide vêm aumentando nas últimas décadas. O desafio para os cientistas é determinar até que ponto a melhoria dos diagnósticos é responsável por esse aumento e quais fatores podem estar em jogo para deflagrar este tipo de câncer.

Por que os casos de câncer de tireoide estão aumentando em todo o mundo?

Messias é procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e ocupou diversos cargos em gestões petistas; indicação ainda precisa ser aprovada pelo Senado.

Fidelidade ao PT e religião: quem é Jorge Messias, indicado de Lula ao STF

A tarifa, anunciada em abril como retaliação diante do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje condenado por golpe de Estado, foi retirada de produtos como carne, café, cacau, manga, açaí, dentre outros.

A agência Reuters noticiou a suspensão da tarifa, que será retroativa a partir de 13 de novembro, lembrando que o aumento dos preços dos alimentos é um dos principais fatores por trás da queda nos índices de aprovação de Trump.

Segundo a agência britânica, a aprovação do presidente americano caiu "para o nível mais baixo desde seu retorno ao poder, segundo uma pesquisa da Reuters/Ipsos".

A Reuters também lembrou que a ordem de Trump não mencionou as ações contra as autoridades brasileiras envolvidas no processo e condenação de Bolsonaro por golpe de Estado.

A mais emblemática delas foi sancionada contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e sua esposa, Viviane Moraes. Ambos foram incluídos na Lei Global Magnitsky, utilizada para punir terroristas e violadores dos direitos humanos. Outros ministros tiveram seus vistos e de seus familiares para os EUA revogados.

O jornal espanhol El País afirmou que Trump iniciou uma "revisão de sua política comercial após perceber, embora não tenha admitido publicamente, que o custo de vida está impactando sua agenda política".

Segundo o periódico, "a questão da acessibilidade financeira se transformou em um elemento central do debate público após a vitória do socialista Zohran Mamdani na eleição para prefeito de Nova York".

Tendo o custo de vida como principal argumento de sua campanha, Mamdani foi o primeiro prefeito muçulmano eleito na cidade.

O El País diz que a Casa Branca vem estudando há semanas medidas para enfrentar o problema do custo de vida no país.

E afirma que Trump busca reduzir os preços dos supermercados na semana em que as famílias celebram o Dia de Ação de Graças, o feriado mais popular do país, como um símbolo de sua nova estratégia política.

Imagem BBC Brasil
Mamdani, prefeito recém-eleito de Nova York, colocou o custo de vida no centro da sua campanha Crédito: Olga Fedorova/ EPA/Shutterstock

O jornal argentino La Nación diz que Trump suspendeu as tarifas e suavizou a guerra comercial travada contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O periódico também afirma que a suspensão do tarifaço teve como objetivo "reduzir os custos para os consumidores americanos, numa tentativa da Casa Branca de reagir à sua derrota nas eleições locais no início deste mês. Foi também um reconhecimento implícito de que a política tarifária estava pressionando os preços."

Já o português Público diz que Trump "se rendeu à química" que ele disse ter tido com Lula quando se encontraram na cúpula da ONU, em Nova York.

"Química entre Trump e Lula zera tarifaço sobre centenas de produtos brasileiros

"Com isso", diz o jornal, "o Brasil, que estava na liderança dos países mais punidos pelos EUA, agora, está no time das nações menos taxadas pelo governo norte-americano."

O Público lembrou que o Brasil não fez concessão alguma aos Estados Unidos e que a suspensão do tarifaço tem como pano de fundo a alta da inflação dos alimentos sofrida pelos americanos.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais