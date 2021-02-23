Silva e Luna 'vai dar uma arrumada' na Petrobras, diz Bolsonaro

"O que eu interferi na Petrobras? O que eu falei para baixar o preço [dos combustíveis]? Nada, zero. O que essa imprensa está fazendo?" "O novo presidente vai dar uma arrumada lá, pode deixar", declarou Bolsonaro, em fala transmitida por um site bolsonarista.

"Vocês vão ver a Petrobras como vai melhorar. Assim como se tiver que fazer qualquer mudança nós faremos. Não vem a imprensinha, a imprensa de sempre, não sei o quê. Não vai dar certo."