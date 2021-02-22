"Queda da Bolsa pode ser atribuída 100% ao presidente", diz especialista

"Quando o governo começa a intervir em política de preço de uma empresa de capital aberto, todas as promessas feitas por ele acabam gerando uma crise de credibilidade.



O presidente não pode determinar a cotação do petróleo porque isso é feito internacionalmente. A forma de reduzir o preço dos combustíveis é abrandar imposto, como em outros governos houve a redução da Cide. Alguém vai pagar essa conta e, hoje, quem está pagando é o mercado financeiro. Tentar abrandar o valor faz com que a rentabilidade caia e começa o efeito manada que estamos vendo no mercado: todo mundo correndo para vender porque acha que o lucro vai cair.



A sazonalidade ocorre porque existe uma pressão do mercado pelas privatizações defendidas pela equipe econômica de Paulo Guedes. No entanto, quando o governo começa a intervir na estatal, esse discurso é enfraquecido. A privatização nada mais é do que deixar o mercado se autorregular, ou seja, afastar o controle do Estado e colocar nas mãos da iniciativa privada.



As ações da Petrobras devem se recuperar a longo prazo, como aconteceu anos atrás com a Vale, que caiu vertiginosamente após a tragédia de Brumadinho e depois cresceu. Em algum momento vai voltar a subir, até pela natureza da estatal.”

