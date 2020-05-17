Segunda parcela do auxílio de R$ 600 começa a cair na conta nesta 2ª

O calendário traz escalonamento para os grupos de beneficiários  elegíveis do Bolsa-Família, CadÚnico e inscritos pelo aplicativo ou no site da Caixa , bem como para antecipação do crédito para movimentação digital e para saque em espécie, conforme mês de nascimento. Os saques em espécie só serão liberados a partir de 30 de maio, de acordo com a data de aniversário.