Relator de MP no Congresso avalia novo aumento de tributo sobre bancos

Dinheiro: aumento de tributo Crédito: Gabriel Cabral/Folhapress

Congresso Nacional e o Governo Federal negociam mudanças no projeto que prevê aumento da taxação sobre bancos, adotado como forma de compensar a decisão de cortar tributos sobre diesel - demanda de caminhoneiros - e gás de cozinha.

O relator da MP (medida provisória), deputado Moses Rodrigues (MDB-CE), avalia propor que a tributação sobre bancos suba mais do que o patamar definido pelo governo, além de estudar uma prorrogação da medida, que originalmente vigoraria até o fim do ano.

Essa tem sido a solução apontada por líderes da Câmara para suavizar outros pontos da MP, que retira benefícios do setor petroquímico e da compra de carros adaptados para pessoas com deficiência.

Há uma pressão no Congresso para preservar os incentivos fiscais a empresas do setor petroquímico, que alegam perder competitividade com o fim do Reiq (Regime Especial da Indústria Química), previsto na medida provisória.

Rodrigues também acredita que sobretaxar grandes bancos possa ser uma saída para tirar o peso do aumento de impostos sobre instituições financeiras menores, como cooperativas e seguradoras. A MP estabelece a mesma a alta na CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) a partir de junho para empresas do setor financeiro:de 5 pontos percentuais.

O cenário atual no Congresso, portanto, é uma resistência a parte das propostas do presidente Jair Bolsonaro para compensar o corte de tributos sobre diesel e gás de cozinha. Para garantir a aprovação do texto, líderes querem transferir maior parte dos encargos aos grandes bancos, que, segundo argumentos deles, têm mais condições de absorver a carga.

O Ministério da Economia quer que, apesar das mudanças em negociação com o Congresso, a versão final mantenha a previsão de aumento de aproximadamente R$ 3,7 bilhões em 2021, que fará um contrapeso à medida que atendeu ao pleito de caminhoneiros e redução no gás de cozinha.

A LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) determina que a perda de arrecadação com o corte de tributos seja acompanhada de medidas de compensação, como elevação ou criação de outro imposto.

Estamos discutindo para podermos encontrar um meio termo. Temos que encontrar uma fórmula para que a MP não pese muito para setores que estão passando por dificuldades ou que sofreriam mais com as medidas, disse o relator.

A medida provisória foi editada por Bolsonaro no início de março. Esse tipo de proposta tem efeito imediato, mas precisa de aprovação na Câmara e no Senado em até 120 dias para se tornar lei e não perder a validade. O prazo se encerra na última semana de junho.

A MP eleva a alíquota da CSLL de 20% para 25% até o fim de 2021 para bancos. Pela proposta do governo, a partir de 1º de janeiro de 2022, a cobrança voltaria a ser de 20%.

No caso das cooperativas, empresas de seguros privados, de capitalização, corretoras de câmbio, sociedades de crédito imobiliário e administradoras de cartões de crédito, a alíquota passa de 15% para 20% até o fim do ano, retornando a 15% em 2022 conforme o projeto original do governo.

O Congresso ainda vai discutir como seria eventual sobretaxa a grandes instituições financeiras. A alíquota final dependeria do potencial arrecadatório dessas empresas e de quanto seria aliviado ao setor petroquímico e na compra de carros adaptados para pessoas com deficiência.

Procurada, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que mantém posição sobre a Medida Provisória, com o argumento de que os bancos já vêm dando sua contribuição à economia e à sociedade durante a pandemia e, com o aumento do tributo, são chamados a contribuir ainda mais. A instituição diz entender que o momento é difícil e ter convicção de que a medida é temporária.

Dos R$ 3,7 bilhões previstos a serem arrecadados em 2021 com a MP, a majoração da CSLL é a de maior impacto, pois representa R$ 2,3 bilhões. A mudança na isenção de IPI (imposto sobre produtos industrializados) na compra de automóvel pessoas com deficiência significara R$ 750 milhões a mais no cofres públicos neste ano, e o fim do Reiq, R$ 667 milhões.

Entidades do ramo petroquímico lançaram um manifesto pela manutenção do regime especial do setor e tentam convencer parlamentares que, com o fim dos benefícios, o crescimento do país e os empregos do setor serão impactados negativamente, além de elevar o custo de produtos de combata à Covid-19, como máscaras.

Para a Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química), o fim do Reiq gera insegurança jurídica. Representantes do setor defendem que a extinção do regime especial seja discutida na reforma tributária.

Integrantes do Ministério da Economia não querem ceder sobre o encerramento desses incentivos, que concedem redução nas cobranças de PIS e Cofins.

Em relação ao IPI de automóveis, o relator acredita que será mais fácil haver um consenso. A MP prevê um valor máximo de R$ 70 mil na compra de veículo com desconto de IPI por pessoas com deficiência.

A Federação Nacional das Apaes (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) afirma que esse valor precisa ser atualizado de acordo com a inflação dos últimos anos e com a alto do dólar, que impacta no aumento do preço dos veículos.

O alto preço dos carros com tecnologias assistivas, impossibilita que pessoas com deficiência tenham acesso ao desconto na compra de carros com mais acessibilidade, diz a entidade em carta enviada a parlamentares.

Há emendas de deputados e senadores de diversas siglas, inclusive aliados do governo, para que o teto para a compra de carro com desconto para pessoas com deficiência seja de R$ 150 mil. Isso reduziria a previsão de arrecadação com a medida prevista na MP.