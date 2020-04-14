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Crise

Rede de livrarias Saraiva demite cerca de 500 funcionários em SP

Segundo sindicato, demissões ocorreram após negociações que vinham desde o começo do ano, por causa da crise no mercado editorial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 19:46

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 19:46

A rede de livrarias Saraiva demitiu, nesta segunda-feira (13), cerca de 500 funcionários, após negociações que se arrastavam desde o começo do ano.
Unidade da Livraria Saraiva
Unidade da Livraria Saraiva Crédito: Gabriel Souto/ Divulgação
De acordo com Ricardo Patah, presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, a decisão ocorreu por causa da atual crise que assola o mercado editorial brasileiro, e começou a ser discutida antes mesmo da eclosão da pandemia de coronavírus no país.
Após acordo com o sindicato, a Saraiva demitiu 300 funcionários de seu centro de distribuição, localizado em Cajamar (SP), e mais 200 das lojas distribuídas pelo Estado de São Paulo.
Segundo Patah, a decisão foi necessária para preservar a empresa, atualmente em recuperação judicial, e seus outros postos de trabalho  antes das demissões, eles somavam quase 2.000.

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Os ex-funcionários terão as verbas rescisórias parceladas em até 20 vezes, com um valor mínimo garantido, seguindo o antigo salário recebido por cada pessoa. A multa sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) também será dividida.
"Nós tentamos fazer o máximo, mas temos que ter conscência do momento. Esse filme nós já conhecemos, então tivemos aí uma articulação para não perder o bem maior e diminuir o risco de quebrar a empresa, mantendo os empregos que restaram", diz Patah.
Procurada pela reportagem, a Saraiva disse que não iria se manifestar sobre as demissões.

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No início de abril, o então presidente da rede de livrarias, Luis Mario Bilenky, pediu demissão diante da crise no setor, agravada pelo isolamento social imposto pela Covid-19. O posto está sendo ocupado interinamente por Deric Degasperi Guilhen, ex-diretor comercial da empresa.

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