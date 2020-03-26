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Coronavírus

Lojas Renner: Demissões sem justa causa estão suspensas

A iniciativa ocorreu simultaneamente ao fechamento de todas as lojas físicas da varejista de moda, no último dia 20

Publicado em 25 de Março de 2020 às 21:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 21:29
A Lojas Renner informou em comunicado nesta quarta-feira (25) que tomou a decisão de não demitir colaboradores sem justa causa, por tempo indeterminado. A iniciativa ocorreu simultaneamente ao fechamento de todas as lojas físicas da varejista de moda, no último dia 20. É mais uma medida em resposta à crise gerada pela pandemia de coronavírus (covid-19) no Brasil.
Lojas Renner
Lojas Renner Crédito: Divulgação/Renner
A empresa informa que, para os colaboradores que trabalham em loja, deu a orientação de compensar horas ou concedeu férias. "Os times administrativos estão, em quase sua totalidade, atuando em regime de home office. Os centros de distribuição e as centrais de atendimento funcionam com quadro reduzido, seguindo todas as medidas de segurança e higiene", informa a varejista.

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