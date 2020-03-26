Lojas Renner: Demissões sem justa causa estão suspensas

A empresa informa que, para os colaboradores que trabalham em loja, deu a orientação de compensar horas ou concedeu férias. "Os times administrativos estão, em quase sua totalidade, atuando em regime de home office. Os centros de distribuição e as centrais de atendimento funcionam com quadro reduzido, seguindo todas as medidas de segurança e higiene", informa a varejista.