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Alívio

Receita paga nesta sexta 1º lote da restituição do Imposto de Renda

Ao todo, serão pagos R$ 2 bilhões para 901.077 contribuintes, segundo o Fisco. A prioridade é para idosos e pessoas com deficiência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 07:31

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 07:31

Vitória - ES - Sede da Receita Federal na lha de Santa Maria
Vitória - ES - Sede da Receita Federal na lha de Santa Maria Crédito: Vitor Jubini
Receita Federal paga nesta sexta-feira, 29, o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2020. De acordo com o órgão, os primeiros pagamentos contemplam apenas contribuintes enquadrados em prioridade legal - idosos e pessoas com deficiência física ou intelectual ou moléstia grave. Serão 901 mil contribuintes, somando um valor de R$ 2 bilhões.
A data segue o novo calendário de pagamento da restituição adotado pela Receita neste ano.
O número de lotes foi reduzido de sete para cinco e a primeira parcela dos pagamentos foi antecipada de junho para maio. Também foi determinado que as datas dos lotes fossem alteradas do dia 15 para o último dia útil de cada mês.

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Este é o primeiro ano em que as restituições começam a ser pagas antes do fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda.
Isso porque a data foi postergada do dia 30 de abril para 30 de junho devido à pandemia do novo coronavírus, enquanto as datas da restituição foram mantidas.
Como consultar o primeiro lote da restituição do IR 2020
Para acessar a consulta do primeiro lote da restituição, é preciso entrar no site de serviços da Receita Federal pelo seguinte endereço na internet: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp
Na página, insira seu CPF e data de nascimento e digite os caracteres que aparecem na imagem de verificação. Em seguida, clique em "Consultar".
Se você quiser descobrir se teve a declaração do IR liberada, acesse o portal de serviços virtuais e-CAC no site da Receita. Lá, você pode ver o extrato da declaração e saber se há alguma inconsistência de dados. Se for esse o caso, você pode fazer entregar uma declaração retificadora para corrigir os erros.
No aplicativo da Receita, disponível para celulares e tablets Android e iOS, também é possível verificar as declarações do Imposto de Renda e as restituições, além da situação cadastral do CPF.
Menos da metade dos contribuintes entregaram a Declaração do IR
Segundo a Receita Federal, até a última quarta-feira, 14,7 milhões de contribuintes tinham entregado a declaração do Imposto de Renda 2020. A previsão é que, este ano, sejam entregues 32 milhões de declarações.
O supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, voltou a recomendar que os contribuintes não deixem para entregar a declaração para os últimos dias. "É importante que o declarante junte a documentação e comece o preenchimento para o envio, a fim de evitar atropelos de última hora, já que muitas dúvidas surgem nesse momento."

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