Receita Federal libera 50 mil kits coreanos de testes para coronavírus

A equipe da Alfândega da Receita Federal em São Paulo liberou a destinação de 50 mil kits de testes para coronavírus para uma associação privada que realiza atendimento ao setor público pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A carga era proveniente da Coreia do Sul, e os reagentes foram mantidos em contêineres refrigerados a -20º C.
A liberação dos testes foi feita de forma prioritária e simplificada. A carga foi declarada às 22h21 da última segunda, 6, e liberada às 7h desta terça, 7.
A Receita Federal vem adotando medidas de combate, tratamento e prevenção ao coronavírus, alinhando-se ao plano de ação elaborado pelo Ministério da Saúde, que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin). Entre tais medidas, está a de garantir prioridade e maior celeridade no desembaraço aduaneiro de cargas destinados ao enfrentamento do coronavírus a fim de minimizar os impactos que possam causar à população.