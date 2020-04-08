Receita Federal libera 50 mil kits coreanos de testes para coronavírus

Kit de diagnóstico para coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz

A equipe da Alfândega da Receita Federal em São Paulo liberou a destinação de 50 mil kits de testes para coronavírus para uma associação privada que realiza atendimento ao setor público pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A carga era proveniente da Coreia do Sul, e os reagentes foram mantidos em contêineres refrigerados a -20º C.

A liberação dos testes foi feita de forma prioritária e simplificada. A carga foi declarada às 22h21 da última segunda, 6, e liberada às 7h desta terça, 7.