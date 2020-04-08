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Contra o coronavírus

Governo federal zera imposto de importação de 41 novos itens

Nova lista inclui medicamentos como paracetamol. Câmara de Comércio Exterior informa que um total de 177 itens já teve essa tarifa zerada para o enfrentamento à pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 16:55

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 16:55

A Câmara de Comércio Exterior (Camex ), órgão presidido pelo Ministério da Economia, zerou o Imposto de Importação de 41 novos produtos e insumos que devem ajudar no combate ao novo coronavírus no país. Com essa nova lista, o órgão informa que um total de 177 itens teve essa tarifa zerada.
medicamento
Paracetamol foi um dos produtos que recebeu isenção Crédito: divulgação
Na nova resolução, publicada no Diário Oficial da União nesta quarta (8), ficam isentos do Imposto de Importação medicamento e substâncias como o paracetamol, desinfetantes hospitalares e insumos para produção medicamentos.
Também tiveram o tributo zerado, segundo nota do Ministério da Economia: cilindros de oxigênio, controladores faciais com leitura de temperatura, monitores de débito cardíaco, máquinas para a produção de máscaras, insumos para a fabricação de respiradores e ventiladores pulmonares e a substâncias como zinco e vitamina D, entre outros produtos.
Alguns dos itens, como os insumos para fabricação de respiradores e ventiladores pulmonares, já haviam tido algumas tarifas eliminadas em resoluções anteriores.
O primeiro grupo de alíquotas zeradas inclui medicamentos como o paracetamol, substâncias como desinfetantes hospitalares e equipamentos como cilindros de oxigênio, câmeras/controladores faciais com leitura de temperatura e monitores de débito cardíaco.

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