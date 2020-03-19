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Covid-19

Procon-SP registra mais de 4.100 casos de problemas ligados ao coronavírus

Desse total, 2.574 foram reclamações, das quais 1.343 (52,2%) são relacionadas a agências de viagens, e 963 (37,4%) contra companhias aéreas

Publicado em 19 de Março de 2020 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 18:01
Mais de 30% das reclamações são contra companhias aéreas Crédito: Siumara Gonçalves
O Procon-SP registrou 4.161 casos de atendimentos de problemas relacionados ao novo coronavírus, como cancelamentos de viagens e eventos e denúncias de preços abusivos na venda de produtos.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Desse total, 2.574 foram reclamações, das quais 1.343 (52,2%) são relacionadas a agências de viagens, e 963 (37,4%) contra companhias aéreas.
O órgão de defesa do consumidor também recebeu 49 queixas envolvendo problemas com a venda e ingressos de eventos.
As reclamações estão sendo encaminhadas às empresas, e as denúncias serão apuradas pela equipe de fiscalização do Procon-SP.

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