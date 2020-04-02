Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Preços de alimentos podem variar com a dificuldade de transporte
Coronavírus

Preços de alimentos podem variar com a dificuldade de transporte

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirma que pode haver alta por conta das dificuldades enfrentadas pelos caminhoneiros durante a pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 09:24

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 09:24

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que os preços dos alimentos podem variar de uma semana para a outra por conta das dificuldades enfrentadas pelos caminhoneiros para o transporte durante a pandemia de coronavírus.
"Os caminhoneiros estão ai todo dia pedindo por restaurantes e por alimentação para fazer seu trabalho. Temos acompanhado, mas realmente vamos ter que ter muita calma nessa hora", afirmou.
Os motoristas de caminhão reclamam que o fechamento obrigatório do comércio atingiu também restaurantes e pontos de pouso nas estradas, o que dificulta o transporte. "O que temos feito é checar se realmente existe falta do alimento para ter subida de preço ou não, em um gabinete que o ministério montou de acompanhamento do coronavirus", completou a ministra, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

Veja Também

Governo federal suspende reajuste dos preços de medicamentos

Isolamento por coronavírus eleva preços dos alimentos em março

MP e Procon fazem acordo com supermercados para evitar preço abusivo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados