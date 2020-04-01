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Coronavírus

Governo federal suspende reajuste dos preços de medicamentos

Presidente Jair Bolsonaro esclareceu que a decisão foi acertada com a indústria farmacêutica; medida vale por 60 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 11:07

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 11:07

A suspensão do reajuste anual dos preços de medicamentos anunciada pelo governo foi formalizada nesta terça-feira, 31, na Medida Provisória 933/2020, publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). A medida é uma das ações do governo federal para mitigar os efeitos econômicos do novo coronavírus no país. O reajuste ficará suspenso pelo prazo de 60 dias.
Nesta terça, o presidente Jair Bolsonaro disse que decisão foi acertada com a indústria farmacêutica. "Em comum acordo com a indústria farmacêutica decidimos adiar, por 60 dias, o reajuste de todos os medicamentos no Brasil", escreveu o presidente em uma rede social.
Inicialmente, a ideia do governo era adiar o reajuste anual apenas dos medicamentos direcionados a pacientes com o novo coronavírus. Mas, com o acordo, a medida foi ampliada e contemplou mais remédios.

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O ajuste anual dos preços é definido pela Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos (CMED) e passa a valer a partir de 1º de abril. O preço de diversos medicamentos no Brasil é tabelado. Há diferenças de valores para compras públicas e do setor privado. Muitos medicamentos isentos de prescrição, ou seja, que não exigem receita médica, têm os preços liberados dessa regulação.

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