Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Pagamento instantâneo do BC permitirá saque de dinheiro no comércio
Facilidade

Pagamento instantâneo do BC permitirá saque de dinheiro no comércio

Segundo o Banco Central, o modelo de pagamentos Pix, que tem o objetivo de reutilizar o dinheiro no varejo, vai agregar conveniência aos consumidores e pode gerar negócios adicionais aos varejistas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 17:59

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 17:59

O modelo de pagamentos instantâneos, chamado de Pix, permitirá que o consumidor saque dinheiro em estabelecimentos comerciais. A informação foi adiantada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesta segunda-feira (22).
Data: 08/02/2018 - Pagamento - Dinheiro - Notas de cem reais - Editoria: Economia - Foto: - GZ
Saque de dinheiro: novas possibilidades estão sendo desenvolvidas pelo Banco Central Crédito: Arquivo/A Gazeta
Segundo ele, mais detalhes serão divulgados na próxima reunião sobre o tema.
"As regras e os primeiros detalhamentos desse produto serão apresentados na próxima reunião do Fórum PI, em agosto", disse Campos Neto na abertura da 9ª reunião plenária do Fórum Pagamentos Instantâneos.
Segundo o BC, a funcionalidade tem o objetivo de reutilizar o dinheiro no varejo e de ampliação da capilaridade.
"Além disso, tem potencial de reduzir ainda mais o custo logístico e operacional com a distribuição de numerário. Além de agregar conveniência aos consumidores, pode gerar negócios adicionais aos varejistas, e permite aos participantes do Pix novas possibilidades", ressaltou.

Veja Também

Dinheiro digital e apps viram aliados no controle das finanças

O dinheiro do futuro: coronavírus acelera uso do pagamento digital

Campos Neto afirmou ainda que as transferências por meio da nova tecnologia serão gratuitas para pessoas físicas.
"Confio que as instituições participantes desenvolverão modelos de negócio e estratégias interessantes e economicamente atrativas, ofertando o Pix às empresas de modo a refletir o baixo custo e agregar serviços que gerem valor para os clientes."
O BC divulgou o lançamento do sistema em fevereiro e 980 instituições financeiras participam do processo de adesão ao sistema.
Primeiro, bancos com mais de 500 mil clientes vão operar com a nova tecnologia. Atualmente, 34 instituições integram este grupo.
A ideia é que transferências, inclusive entre bancos diferentes, e pagamentos sejam realizados em dez segundos. A previsão é que a tecnologia comece a funcionar em novembro.
"Entendemos que a sociedade demanda instrumentos de pagamentos que sejam baratos, seguros, rápidos e transparentes. Além do Pix, temos o Open Banking em paralelo e pensamos em simplificação e evolução do sistema cambial", destacou Campos Neto durante o evento.
Ele afirmou que o objetivo da autoridade monetária é internacionalizar e digitalizar o mercado de pagamentos.
O presidente do BC declarou que as instituições que tiveram o pedido de adesão negado poderão tentar novamente em 1º de dezembro.
"Iremos divulgar o regulamento definitivo no próximo mês, proporcionando plena clareza em relação às regras do arranjo para o seu lançamento", informou Campos Neto.
O BC autorizou que as instituições realizem ações informativas e educacionais sobre o Pix, mas ações publicitárias e campanhas de marketing relacionadas a oferta específica de serviços deverão ser liberadas apenas após a divulgação definitiva do manual de uso da marca, prevista para julho.

Veja Também

WhatsApp vai permitir envio de dinheiro pelo aplicativo no Brasil

Entenda como será possível transferir dinheiro e pagar compras pelo WhatsApp

Entenda como transferir ou sacar o auxílio emergencial pelo PicPay

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados