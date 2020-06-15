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Passo a passo

Entenda como será possível transferir dinheiro e pagar compras pelo WhatsApp

O app vai permitir que os usuários possam transferir até R$ 5 mil por mês sem cobrança de taxas. Veja como funciona a nova modalidade
Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

15 jun 2020 às 16:49

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 16:49

WhatsApp vai permitir pagamento e transferência de recursos pelo app
WhatsApp vai permitir pagamento e transferência de recursos pelo app Crédito: Facebook/Divulgação
Entenda como será possível transferir dinheiro e pagar compras pelo WhatsApp
WhatsApp vai permitir que os usuários possam fazer transferências e pagamentos sem sair do aplicativo. A funcionalidade estará disponível para algumas pessoas a partir desta segunda-feira (15). Não haverá cobrança de taxas pelas transações de pagamento no app. Além disso, a novidade permitirá que contas "business" também recebam pagamentos por produtos e serviços, porém com cobrança de taxa.
As transações só podem ser realizadas em real e dentro do Brasil. Além disso, há um limite de R$ 1 mil por transação e de R$ 5 mil por mês. Por dia, será possível fazer até 20 transações.
Brasil é o primeiro país a receber o novo recurso do aplicativo de conversas. De acordo com o WhatsApp, a escolha deve-se ao amplo uso do aplicativo no país, tanto pelas pessoas quanto pelas pequenas empresas. Ainda segundo a empresa, os pagamentos digitais podem apoiar o desenvolvimento econômico no Brasil, estimulando a inovação e facilitando a transferência de dinheiro entre pessoas.
Para usar a função, será preciso habilitar o número de telefone cadastrado no WhatsApp e também cadastrar um cartão com a função débito para fazer as transferências. Os pagamentos acontecerão dentro de uma função chamada Facebook Pay - o Facebook, vale lembrar, é proprietário do WhatsApp. A rede social comandada por Mark Zuckerberg também é dona do Instagram.

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A ideia da empresa é que, no futuro, os mesmos dados de cartão usados para pagamento no WhatsApp também possam ser utilizados em toda a família de aplicativos da empresa (Facebook e Instagram).
A princípio será possível usar cartões de débito, ou os que tiverem função débito e crédito, das bandeiras Visa e Mastercard dos Banco do Brasil, Nubank e Sicredi. As transferências realizadas no WhatsApp serão intermediada pela Cielo e não haverá cobrança de taxas para os usuários. De acordo com o WhatsApp, o modelo é aberto e está disponível para receber outros parceiros (bancos e operadoras de crédito) no futuro.

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No caso das contas comerciais, de quem usa o WhatsApp Business, será preciso ter uma conta Cielo para solicitar e receber pagamentos ilimitados, tanto na modalidade crédito quanto na de débito, oferecer reembolsos e ter suporte técnico. 
Diferentemente dos usuários, os comerciantes pagam uma taxa fixa de 3,99% por transação realizada. O percentual é acima de uma grande parcela dos praticados pelas operadoras das maquininhas, que têm taxas a partir de 1,49%.

COMO CONFIGURAR O RECURSO DE PAGAMENTO DO WHATSAPP

Para poder enviar ou receber dinheiro pelo WhatsApp é preciso habilitar o celular e cadastrar um cartão na função Facebook Pay. Veja como vai funcionar no vídeo e no passo a passo detalhado:
  • No mesmo menu do envio de imagens haverá uma função chamada "Pagamento";
  • Ao clicar nela, o aplicativo vai pedir um valor e te redirecionar para a criação de uma conta;
  • Será preciso então aceitar os termos de uso da plataforma e criar uma senha numérica com 6 dígitos, o PIN;
  • Depois, inclua seu nome, CPF e um cartão emitido por um dos bancos parceiros do Facebook Pay;
  • O cartão será verificado junto ao banco, que vai enviar um código ao usuário por SMS, e-mail ou aplicativo da própria instituição financeira. Esse código servirá para impedir o cadastro de cartões roubados ou fraudes, por exemplo;
  • O uso da senha (ou reconhecimento biométrico do celular) vai ser necessário todas as vezes que o usuário for enviar dinheiro. Segundo o aplicativo, as informações de cartão são encriptadas.

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COMO PAGAR USANDO O WHATSAPP

  • Para enviar dinheiro pelo aplicativo basta clicar no símbolo de clipe que está no balão de envio de mensagens;
  • Depois selecionar a função pagamento;
  • Inserir o valor que será transferido;
  • Selecionar o cartão que será usado para pagar. Lembrando que para realizar a operação é preciso usar um cartão de débito emitido por um dos bancos parceiros;
  • Clicar no botão verde escrito pagar;
  • E, inserir o PIN (senha) do Facebook Pay.

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