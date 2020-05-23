Poucas&Boas: Seu contato pedindo dinheiro a você pelo zap? Cuidado, é outro golpe!

Número de golpes pelo WhatsApp está aumentando Crédito: Ilustração: Amarildo

Mais um golpe no WhatsApp . Segundo o delegado Breno Andrade , titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos, bandidos se passam por um dos contatos da vítima e pedem dinheiro emprestado sempre recorrendo a uma desculpa esfarrapada. Os criminosos são tão ousados que chegam a exibir fotos da vítima em situações corriqueiras para mostrar a suposta “veracidade” daquele contato. A Polícia orienta: não atenda os pedidos, saia da conversa e ligue imediatamente para o seu contato exibido pelo estelionatário. E denuncie o golpe às autoridades.

PRESIDENTE PRESERVADA

Cristhine Samorini, a futura presidente da Findes, deve estar agradecida a Leo de Castro. Afinal, o atual comandante demitiu mais de 200 funcionários da Federação, poupando Cristhine desse enorme constrangimento.

VASQUINHO MERECE

O vereador Osvaldo Maturano (PSDB) apresentou projeto dando o nome do falecido ex-prefeito Vasco Alves à futura Unidade Municipal de Ensino Fundamental (Umef) do Bairro Terra Vermelha, em Vila Velha.

CAMATA MERECE

Leva o nome de Gerson Camata a sala de fonoaudiologia inaugurada no Pronto-Atendimento de Marilândia, cidade onde o falecido senador passou parte da sua vida. Os equipamentos para a sala foram doados pela viúva, Rita Camata.

PROTEÇÃO SINDICAL

O Sindicato dos Ferroviários (Sindfer) está distribuindo 8 mil kits de proteção, contendo álcool em gel e máscaras, para os ferroviários.

MERITOCRACIA DE VIZINHO

Regina Duarte, a que foi sem nunca ter sido, como a personagem Viúva Porcina, foi rebaixada para dirigir a Cinemateca de SP. O critério levado em conta pelo governo: o museu do cinema fica pertinho da casa da ex-atriz.

HAJA REZA

Não tá fácil pra ninguém. Nesta quinta-feira deixaram um despacho em frente à Câmara Municipal de Guarapari

INIMIGOS DA ONÇA

Pandemia tem dessas coisas. Moradores juram que viram pegadas de uma onça numa trilha na mata no Centro de Campinho, em Domingos Martins. Tem gente querendo abater o bichinho.

MANSINHO

Leitor da coluna observa que foi até relativamente tímida a reação de Luciano Rezende a Carluxo Bolsonaro, que retuitou uma postagem acusando o prefeito de Vitória de favorecer a criminalidade ao reduzir a iluminação pública.

BRAVO

Sua excelência limitou-se a acusar o Zero Dois de espalhar uma fake news. Um “bateu, levou” suave e bem longe do estilo agressivo que o prefeito emprega contra seus muitos críticos, detratores e opositores.

BANDIDOS À MEIA-LUZ

Por falar nisso, outro leitor conta que presenciou um assalto na Praça dos Namorados, à noite, com a iluminação reduzida. No dia seguinte, ao sair do trabalho, o próprio leitor foi vítima de bandidos à noite, mas na Praça dos Desejos

MAIS LEITOS

O Hospital Geral de Linhares (HGL) vai ganhar mais nove leitos de isolamento, em até 60 dias. A ampliação é resultado de uma parceria com a ArcelorMittal Tubarão, que investirá pelo menos R$ 370 mil para a instalação.

ESCOLHA O NOME

A população está escolhendo o nome do Hospital Materno-Infantil da Serra. A enquete é feita no site da prefeitura até o dia 5 de junho. Resultado será divulgado três dias depois.

ALÔ, DOUTOR!