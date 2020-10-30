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Não há previsão no momento de extensão do auxílio emergencial, diz Waldery

Em balanço dos impactos das medidas para o combate à Covid-19, Rodrigues disse que os gastos com o auxílio somam R$ 321,8 bilhões

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 17:15
Secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues
Secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom
O secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse nesta sexta-feira (30), que não há previsão, no momento, de extensão dos pagamentos do auxílio emergencial. Em balanço dos impactos das medidas para o combate à covid-19, Rodrigues disse que os gastos com o auxílio somam R$ 321,8 bilhões, mesmo valor considerado em apresentações anteriores.
Na entrevista coletiva, o secretário destacou as medidas adotadas pelo governo, como o benefício emergencial, que permitiu a suspensão de contratos de trabalho e redução de jornadas.
"O fundo do poço ficou em abril, maio, tanto em relação à arrecadação quanto à atividade econômica", afirmou o secretário.
Ele ressaltou que a redução de riscos fiscais e defesa do teto de gastos continuam sendo a premissa da equipe econômica.

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