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Projeções

Tesouro: PIB deve cair 5,0% em 2020 e subir 3,5% em 2021

A previsão é um pouco mais pessimista do que a da Secretaria de Política Econômica (SPE), também do Ministério da Economia, que espera um recuo de 4,7% no ano

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 16:48
A dívida pública chegou a 85,5% do PIB em junho
No Relatório Quadrimestral de Projeções da Dívida Pública, para o ano que vem, o Tesouro considera um crescimento de 3,5% na atividade Crédito: Burak K/ Pexels
O Tesouro Nacional considera em suas projeções que o PIB brasileiro cairá 5,0% neste ano - número que leva em consideração a mediana das expectativas do Relatório de Mercado Focus, do Banco Central. A previsão é um pouco mais pessimista do que a da Secretaria de Política Econômica (SPE), também do Ministério da Economia, que espera um recuo de 4,7% neste ano.
No Relatório Quadrimestral de Projeções da Dívida Pública, para o ano que vem, o Tesouro considera um crescimento de 3,5% na atividade econômica. Entre 2022 e 2029, a estimativa é que a economia brasileira cresça 2,5% ao ano.

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