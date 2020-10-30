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Expansão

Banco Mundial aprova empréstimo de US$ 1 bi para ampliar Bolsa Família

A medida integra o projeto do banco multilateral para preservar a renda da população mais afetada pela pandemia do novo coronavírus

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 15:39
Coronavírus tem provocado impacto na economia
O Banco Mundial informou que o dinheiro deverá beneficiar pelo menos 1,2 milhão de novas famílias no programa, Crédito: Freepik
O Banco Mundial aprovou um empréstimo de US$ 1 bilhão (R$ 5,73 bilhões no câmbio atual) para reforçar a expansão do Bolsa Família, informou a instituição financeira nesta sexta-feira (30). A medida integra o projeto do banco multilateral para preservar a renda da população mais afetada pela pandemia de Covid-19.
Em nota, o Banco Mundial informou que o dinheiro deverá beneficiar pelo menos 1,2 milhão de novas famílias no programa, resultando em 3 milhões de pessoas a mais atendidas. O banco informou que, desse total, 990 mil são crianças e jovens e 7 mil, indígenas.
De acordo com a instituição financeira, cerca de 13 milhões de famílias estavam cadastradas no Bolsa Família antes do início da pandemia. O empréstimo ampliaria o público atendido para 14,2 milhões de famílias.
Em abril, o Banco Mundial tinha anunciado que poria US$ 160 bilhões à disposição para ajudar mais de 100 países a enfrentar a crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus . O dinheiro seria emprestado ao longo de 15 meses.
Segundo a instituição financeira, o programa emergencial do banco é baseado em três pilares: proteger os mais pobres e vulneráveis; apoiar os negócios e salvar empregos; e ajudar os países em desenvolvimento a implementar medidas emergenciais de saúde e fortalecer a resiliência econômica.

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