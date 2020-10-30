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Preços na indústria sobem 2,37%, revela pesquisa do IBGE

De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, o indicador acumula inflação de 13,46% no ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2020 às 10:30

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 10:30

Moeda
Em setembro, 21 das 24 atividades industriais pesquisadas tiveram alta de preços Crédito: Pixabay
Os preços de produtos na saída das fábricas, medidos pelo Índice de Preços ao Produtor, subiram 2,37% em setembro. O percentual é inferior ao de agosto (3,31%), mas superior ao de setembro de 2019: (0,50%).
De acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira (30), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o indicador acumula inflação de 13,46% no ano e de 15,89% em 12 meses.
Em setembro, 21 das 24 atividades industriais pesquisadas tiveram alta de preços, com destaque para alimentos (5,28%), indústrias extrativas (3,81%) e outros produtos químicos (2,03%).

DEFLAÇÃO

Ao mesmo tempo, três atividades tiveram deflação (queda de preços). A maior delas foi observada no refino de petróleo e produtos de álcool (-2,83%).
Entre as quatro grandes categorias econômicas, a maior alta de preços foi observada nos bens de consumo semi e não duráveis, que tiveram inflação de 3,05%.
As demais categorias anotaram as seguintes taxas de inflação: bens intermediários, isto é, os insumos industrializados usados no setor produtivo (2,24%), bens de consumo duráveis (1,53%) e bens de capital máquinas e equipamentos usados no setor produtivo: 1,31%).

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