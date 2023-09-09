Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Obituário

Morre o empresário Germano Gerdau, aos 91 anos

Germano iniciou sua trajetória na empresa em 1951, como assistente de diretoria da Siderúrgica Riograndense. Em 1971, tornou-se diretor-executivo e, mais tarde, membro do Conselho de Administração
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 set 2023 às 18:06

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 18:06

O empresário Germano Gerdau Johannpeter, membro da família que controla o Grupo Gerdau, morreu aos 91 anos, nesta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro, de causas naturais. Ele nasceu em Porto Alegre, em 1932, sendo o mais velho de quatro filhos de Curt Johannpeter e Helda Gerdau: Klaus, Jorge e Frederico. Parte da quarta geração da família a comandar a companhia, o empresário deixa duas filhas, Fernanda e Germana, e seis netos.
Germano Gerdau
O empresário Germano Gerdau Crédito: Divulgação
Germano iniciou sua trajetória na empresa em 1951, como assistente de diretoria da Siderúrgica Riograndense. Em 1971, tornou-se diretor-executivo e, mais tarde, membro do Conselho de Administração. A história da Gerdau começa em 1901, a partir de uma fábrica de pregos na capital gaúcha. Hoje, o grupo conta com 32 unidades produtoras de aço, tem presença em nove países e mais de 36 mil colaboradores diretos e indiretos.
A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. Desde 2018, o grupo é comandado por um profissional de fora da família. O CEO atual é o executivo Gustavo Werneck.
Em nota, a companhia diz que Germano teve papel fundamental no desenvolvimento das estratégias comerciais da empresa. "Seu perfil comercial se complementa ao dos irmãos Klaus, voltado à área industrial; Jorge, direcionado ao planejamento e recursos humanos às relações institucionais; e Frederico, focado na área administrativa e financeira da companhia", afirma a empresa.
Ainda em nota, os irmãos reconhecem e agradecem sua "capacidade de conduzir de forma harmônica a relação entre os familiares". "Ele foi decisivo no sucesso da companhia por essa capacidade de harmonização conciliadora, além de ter sido líder absoluto e incondicional na área comercial da empresa", diz o texto.

+ Reportagens

Morre João Pretti, empresário e fundador da Viação Pretti, aos 86 anos

Morre Dom Geraldo Lyrio Rocha, arcebispo emérito de Mariana, aos 81 anos

Morre aos 81 anos Ademar Belizário, o fundador da Reserva do Gerente

Morre empresário capixaba Alberto Nemer aos 88 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Obituário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda o que muda com lei sobre direito do trabalhador a folgas para exames
Imagem de destaque
Obras de drenagem interditam avenida com acesso à BR 101 em São Mateus
Juliano Floss venceu a 14ª Prova do Líder do BBB 26 e assumiu a liderança pela primeira vez na competição (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)
Juliano Floss vence prova e conquista liderança pela segunda vez consecutiva no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados