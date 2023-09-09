Morre o empresário Germano Gerdau, aos 91 anos

O empresário Germano Gerdau Johannpeter, membro da família que controla o Grupo Gerdau, morreu aos 91 anos, nesta sexta-feira (8), no Rio de Janeiro, de causas naturais. Ele nasceu em Porto Alegre, em 1932, sendo o mais velho de quatro filhos de Curt Johannpeter e Helda Gerdau: Klaus, Jorge e Frederico. Parte da quarta geração da família a comandar a companhia, o empresário deixa duas filhas, Fernanda e Germana, e seis netos.

O empresário Germano Gerdau Crédito: Divulgação

Germano iniciou sua trajetória na empresa em 1951, como assistente de diretoria da Siderúrgica Riograndense. Em 1971, tornou-se diretor-executivo e, mais tarde, membro do Conselho de Administração. A história da Gerdau começa em 1901, a partir de uma fábrica de pregos na capital gaúcha. Hoje, o grupo conta com 32 unidades produtoras de aço, tem presença em nove países e mais de 36 mil colaboradores diretos e indiretos.

A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. Desde 2018, o grupo é comandado por um profissional de fora da família. O CEO atual é o executivo Gustavo Werneck.

Em nota, a companhia diz que Germano teve papel fundamental no desenvolvimento das estratégias comerciais da empresa. "Seu perfil comercial se complementa ao dos irmãos Klaus, voltado à área industrial; Jorge, direcionado ao planejamento e recursos humanos às relações institucionais; e Frederico, focado na área administrativa e financeira da companhia", afirma a empresa.