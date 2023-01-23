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Obituário

Morre empresário capixaba Alberto Nemer aos 88 anos

Natural de Castelo, seu Alberto, como era chamado pelos amigos e familiares, atuou na área do mercado automotivo do Estado. O velório e o sepultamento serão realizados no Cemitério Jardim da Paz

Publicado em 

23 jan 2023 às 10:55

Publicado em 23 de Janeiro de 2023 às 10:55

Alberto Nemer
A locadora de automóveis na frente do antigo Aeroporto, conhecida por ter um carro na parede, pertencia a Alberto Nemer Crédito: Arquivo Pessoal
O empresário Alberto Nemer, natural de Castelo, na região Sul do Estado, morreu nesta segunda-feira (23) aos 88 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. O velório está sendo realizado na Capela C do Cemitério Jardim da Paz, a partir de 10 horas de hoje. Uma celebração de despedida será realizada no mesmo local às 15 horas, enquanto o sepultamento está marcado para às 16 horas.
Nascido em 17 de abril de 1934, Alberto Nemer era filho de imigrantes libaneses que colonizaram o Sul do Espírito Santo.
Casou-se com Sylvia Lomba do Val a qual passou a ser Nemer após a união. Tiveram três filhos a partir do casamento, oito netos e até o momento sete bisnetos.
Alberto Nemer
Alberto Nemer ao lado da esposa Sylvia, com quem teve três filhos Crédito: Arquivo Pessoal
Alberto começou como caminhoneiro e sempre passando por atividades da área comercial, encontrou-se no ramo de automóveis. Chegou a Vitória na década de 70 e foi sócio de empresas tradicionais da vida automotiva capixaba como a Renove, de pneus, o posto Iate, na Praia do Canto, e a Favorita, locadora de veículos Rede Brasil. A locadora de automóveis na frente do antigo Aeroporto, conhecida por ter um carro na parede, pertencia a ele.
Alberto Nemer
Alberto Nemer se destacou no mercado capixaba no segmento automotivo Crédito: Arquivo Pessoal
Mesmo com o sucesso alcançado no setor de negócios, seu Alberto, como era chamado carinhosamente, se destacava também por gostar da casa cheia e de compartilhar a mesa com as pessoas. Semanalmente ele promovia um almoço com os funcionários da empresa, e recebia os amigos e familiares ao longo da vida em Marataízes, Guarapari e Vitória. Os encontros tinham uma marca registrada: sempre com muita fartura.
Grande botafoguense, marcava a todos pelas tiradas espirituosas e fidelidade a amigos e esposa.
Alberto Nemer
Celebração de despedida e sepultamento do Alberto Nemer serão realizados no Cemitério Jardim da Paz Crédito: Arquivo Pessoal

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